فعالیت کاری خارج از حوزه جز سوابق کارکنان کمیته امداد نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد؛ حسین انواری روز پنجشنبه در اولین همایش سراسری تجلیل از امدادگران پیشکسوت سراسر کشور، تشکیل صندوق قرض الحسنه کانون بازنشستگان را اقدامی موثر در راستای بهبود زندگی معیشتی بازنشستگان و پیشکسوتان این سازمان دانست و افزود: تشکیل صندوق قرض الحسنه بازویی مناسب برای حل معضلات معیشتی و استحکام کانون بازنشستگان خواهد بود و همه بازنشستگان به نوعی می توانند سهامدار این صندوق شوند.

سرپرست کل کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: بازنشستگی پایان کار و فعالیت اجتماعی یک فرد نیست ومی توان بازنشستگی را آغازی جدید برای فعالیت در عرصه های مورد علاقه که فرد نتوانسته است به دلیل مشغله کاری به آنها بپردازد عنوان کرد.

وی مسئولیت پذیری در جامعه را پذیرفتن نوعی امانت که در پایان کار آثار عملکرد آن پا برجا خواهد ماند دانست و خاطر نشان کرد: هر مرکبی که به سرانجام می رسد منشا آن به نقطه آغاز و به فردی که آن حرکت را شروع کرده است باز می گردد.

سرپرست کل کمیته امداد امام خمینی (ره) ادامه داد: در این راستا اگر حرکتی در آغاز با هدف کمک به دیگران و برطرف کردن مشکلات موجود باشد آثار آن حتی پس از بازنشستگی فرد باقی خواهد ماند.

انواری نسل امروز کارگران امداد را ادامه دهنده راه بازنشستگان کنونی این سازمان دانست و خاطر نشان کرد: اعتماد کنونی مردم نسبت به کارگران امداد در صحنه های اجتماعی حاصل عملکرد این قشر از جامعه کمیته امداد امام خمینی (ره) است.