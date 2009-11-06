جایزه ملی ادبیات در کشور آذربایجان تاسیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز آذ، ابولفضل قارایف وزیر فرهنگ و گردشگری آذربایجان با استقبال از خبر برپایی این جایزه درباره جایگاه ادبیات این کشور در جهان گفت: هم اکنون مجموعه‌ای از آثار منتشر شده از سوی انتشاراتی‌های مستقل در جمهوری آذربایجان، نمایندگان شایسته‌ای در خارج از کشور هستند.

وی با ابراز حمایت از جایزه کتاب ملی اظهار داشت: این فقط شروع کار مشترکی است بین وزارت و فرهنگ و گردشگری و جامعه ادبیات کشور و محرکی است برای نمایندگان ادبیات ملی.

نیگار کوچارلی، بنیانگذار جایزه ملی کتاب و مدیر انتشارات "علی و نینو" هدف از برگزاری این جایزه را افزایش توجه عمومی به ادبیات آذربایجان و تقویت اهمیت اجتماعی ادب معاصر و انتشار این آثار عنوان کرد.

بنا به این گزارش داستانها و رمانهایی منتشر شده و منتشر نشده‌ای که به زبان آذربایجانی نوشته شده‌باشند می‌توانند در این مسابقه شرکت کنند.

فهرست نهایی این جایزه شامل 10 اثر در روز 10 فوریه اعلام می‌شود و سه اثر برنده در تاریخ 1 ماه مه اعلام خواهد شد.

نویسنده اثر برتر مبلغ 3 هزار منات، اثر دوم 2 هزار منات و اثر سوم هزار منات جایزه نقدی دریافت می‌کند و 10 اثر برتر برای توزیع در میان کتابخانه‌های عمومی و مراکز آموزشی منتشر خواهد شد.

