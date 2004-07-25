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۴ مرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۲۳

نحوه و زمان ثبت نام آزمون كارداني ويژه فرهنگيان اعلام شد

ثبت نام آزمون كارداني ويژه فرهنگيان ديپلمه رسمي براي سال 84 -83 در 14 رشته نظري و 8 رشته فني و حرفه اي و كاردانش از روز 6 مرداد تا 20 مرداد آغاز مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش شرايط عمومي و اختصاصي براي ثبت نام در دفترچه راهنماي آزمون درجه شده و فرهنگيان ديپلمه مي توانند براي دريافت دفترچه راهنماي آزمون و برگ تقاضا نامه ثبت نام به اداره آموزش و پرورش منطقه محل خدمت خود مراجعه كنند.

بر اساس اين گزارش دارا بودن حكم كاگزيني رسمي (قطعي - آزمايشي) در رسته آموزشي فرهنگي  حداكثر تا تاريخ 1/7/83 و نيز دارا بودن ديپلم كامل نظام قديم آموزش متوسطه با گواهينامه دوره پيش دانشگاهي و نداشتن سابقه خدمت بيش از 23 سال (تا تاريخ 1/7/83) از جمله شرايط عمومي و داشتن حكم كارگزيني در رشته شغلي آموزگار، دبير يا مربي امور تربيتي (حسب هر رشته) براي رشته هاي نظري از جمله شرايط اختصاصي لازم براي ثبت نام و شركت در آزمون كارداني ويژه فرهنگيان مي باشد.

 

 

کد مطلب 97760

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