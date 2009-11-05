همه شهرهای استان مرکزی به شبکه گاز طبیعی متصل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، غلامرضا مشایخی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اراک افزود: هم اینک 99 درصد جمعیت شهری استان به گاز طبیعی دسترسی دارند و با گازرسانی به دو شهر هندودر و رازقان تمام شهرهای استان از گاز طبیعی بهره مند می شوند.

وی ادامه داد: 56 درصد جمعیت روستایی این استان نیز از گاز طبیعی برخوردارند که با بهره برداری از طرح گازرسانی به 40 روستای استان تا دهه فجر تعداد روستاهای متصل به گاز طبیعی به 350 روستا افزایش می یابد.

مشایخی اضافه کرد: عملیات گازرسانی به 30 روستای استان نیز در برنامه کاری سال آینده قرار دارد تا شمار جمعیت روستایی بهره مند از گاز طبیعی افزایش یابد.

مشایخی در خصوص مصرف گاز گفت: مصرف گاز در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در بخش نیروگاهی 21 درصد، صنایع یک درصد و بخش خانگی 12.3 درصد رشد داشته ‌است.