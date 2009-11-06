توقف عرضه جهانی نفت تا 5 سال آینده

سید محمد علی خطیبی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر از نظر مصرف کنندگان قیمت واقعی نفت باید به حدی نباشد که بهبود اقتصاد جهانی را به تعویق بیاندازد، گفت: با توجه به اینکه پیش بینی‌ها حاکی از آن است که تا یکسال آینده اقتصاد جهانی از حالت رکود خارج خواهد شد از نظر مصرف کنندگان نفت 70 دلاری لطمه ای به این اقتصاد نمی زند.

وی با تاکید بر اینکه از نظر تولید کنندگان نفت 70 دلاری برای تداوم سرمایه گذاری در صنایع نفتی و عرضه پایدار کافی به نظر نمی رسد، تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی منابع معتبر بین المللی، هم اکنون حدود 20 درصد سرمایه گذاریها برای توسعه میادین نفتی متوقف شده است.

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک با بیان اینکه تداوم سرمایه گذاریها حداقل به نفت حدود 80 دلاری نیاز دارد، بیان کرد: پیش بینی می شود با این افزایش، بخشی از توقف توسعه میادین نفتی در کشورهای تولید کننده مجددا احیا شود؛ به شرط آنکه ارزش دلار به روند نزولی ادامه ندهد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بر اساس پیش بینی موسسات بین المللی بین سالهای 2014 تا 2016 میلادی تولید نفت جهانی به اوج (پیک اویل) خود خواهد رسید، اظهار داشت: اگر این پیش بینی محقق شود و روند توسعه و سرمایه گذاریها در میادین نفتی مناسب نباشد قطعا عرضه جهانی نفت با خطر وقفه مواجه می شود.

به گفته خطیبی البته در زمان دقیق اوج تولید (پیک اویل) اختلاف نظر وجود دارد اما به حال این زمان خیلی دور نیست و در سالهای اتی به وقوع می پیوندد.

نماینده ایران در سازمان اوپک خاطر نشان کرد: عدم سرمایه گذاری کافی در میادین نفتی منجر به ایجاد مشکلات جدی می شود و قطعا پایین بودن قیمتهای نفت آینده نگری نبوده و به نفع هیچ یک از طرفهای ذینفع یعنی تولید کنندگان و مصرف کنندگان نخواهد بود.