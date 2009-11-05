اقتصاد آسیب دیده به دین هم آسیب می رساند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی ظهر پنجشنبه در دیدار رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: فرهنگ مردم را اعتقاد آنان میسازد و نگهبان اعتقاد مردم، اقتصاد است، توقع نداشته باشید که همه مثل سلمان و اباذر و کسانی که در شعب ابیطالب (ع) بودند، باشند.
وی با بیان اینکه کسانی که از سلطنت شکم بیرون نیامدهاند هرگز نمیتوانند با استکبار مبارزه کنند، ادامه دادند: به برکت رهبری امام (ره) و خونهای پاک شهدا، اعتقاد جای اقتصاد را در میان مردم گرفت، اما اگر خدای نکرده مردم فشار اقتصادی ببینند، در دینداری آنان مشکل ایجاد میشود.
آیتالله جوادیآملی اظهار داشت: با آرزو و آرمان و توقع نمیشود کشور را اداره کرد، اگر میخواهیم کشور را اداره کنیم باید دید در چه فضا و فازی زندگی میکنیم و در این میان کسی که زمان و زمینش را نشناسد، مدیر نیست.
وی با بیان اینکه با فقر نیز نمیشود کشور را اداره کرد، تصریح کرد: این سفرهای استانی دولت برکات فراوانی از قبیل درک درد مردم دارد و این غیر از آن است که پشت میز بنشینند و مالیات بخواهند باید دید چه خدمتی دادهایم و تولید چگونه بوده است.
وی در ادامه افزود: اگر کسی سنگی به بدنش بخورد و احساس درد نکند معلوم است که یا خواب است یا حسی نسبت به درد ندارد، حال اگر چند کارگر را اخراج کردند، ما نیز باید این درد را حس کنیم.
آیتالله جوادیآملی بیان اینکه این کپرنشینیان و کارگران پاره تن ما هستند، اظهار داشتند: بعضی از کارگران که حقوقی کمتر از 300 هزار تومان داشتهاند اخراج شدهاند و اینها توان پرداخت اقساط وامهای دریافتی را ندارد، چگونه میتوانند، مالیات بدهند؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بین درآمد و سرمایه باید یک فرق جوهری قائل شد، اظهار داشت: اگر کاسبی درآمدی کسب میکند و بر اساس همان درآمد هزینه مینماید، روزی از سرمایه جهت تأمین زندگی هزینه کند، این آغاز ورشکستگی اوست.
با نفت به عنوان سرمایه نمیشود کشور را اداره کرد
وی افزود: سرمایه عظیمی به نام نفت در داخل کشور است، اگر روزی به جایی برسیم که نفت بفروشیم و کشور را اداره کنیم، ورشکست میشویم که در این صورت نسل بعد همه نفرینها را متوجه ما میکند که چرا شما سرمایه را فروختید، مگر آدم عاقل نفت میفروشد تا کشور را اداره کند.
آیتالله جوادیآملی با بیان اینکه با نفت به عنوان سرمایه نمیشود کشور را اداره کرد، اظهار داشت: یک وقت نفت فروخته میشود تا کارخانه ایجاد یا سدی ساخته و انرژی تولید شود، این تبدیل سرمایه به سرمایه است، اما اگر نفت فروخته شود و در قبال آن برنج و موز و ... وارد شود، این تبدیل سرمایه به درآمد است.
وی با بیان اینکه یک کشور اسلامی تفکر اقتصادیاش هم اسلامی خواهد بود، گفت: براساس روایتی از امام علی (ع) ملتی که خاک و آب به اندازه کافی دارد اگر بخواهد مواد غذایی وارد کند خدا او را از رحمت دور کرده است.
استاد درس خارج حوزه افزود: آدم عاقلی که سرمایهای مثل خاک و آب دارد اگر از کشور دیگر مواد غذایی وارد کند، معلوم میشود بیعرضه است.
آیتالله جوادیآملی با بیان اینکه به اندازه کافی آب و خاک داریم، اما مدیریت می خواهد، اظهار داشت: جهنم فقط برای آدم شرابخوار نیست برای آدم بیعرضه هم هست.
وی در ادامه خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بروید واردات و صادرات را در گمرگها مقایسه کنید، شناسنامه ما در گمرگ است اینکه ما از صادرات خبر میدهیم، اما از واردات هیچ نمیگوییم، کار درستی نیست.
وی با تأکید بر پیروی عملی از سیره اهل بیت (ع) خاطرنشان کرد: ممکن است در روز شهادت امام علی (ع) لباس مشکی هم بپوشیم ولی علی بن ابیطالب (ع) را باید در نهجالبلاغه و نظام اقتصادیش جستجو کرد در این صورت پیرو عملی آن حضرت هستیم.
آیتالله جوادیآملی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: ممکن است بخشی در اثر حجب و انفعال طبیعی و حیا و قناعت کپر نشینی را امضا کنند، اما خداوند این را امضا نمیکند.
وی با بیان اینکه سفرهای استانی از برکات نظام است،گفتند: وظیفه ما این است که سری به این مناطق بزنیم تا از نزدیک مشکلات را لمس کنیم، چون هنوز کم نیستند عزیزانی که شهید دادهاند، اما کپر نشینند.
آیتالله جوادیآملی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مالیات در اداره کشور اشاره کرده و گفت: کشور را مالیات اداره می کند، سازمان امور مالیاتی سهم تعیین کنندهای در اداره مملکت دارد، آن کسانی که دارند مملکت را میگردانند باید با شما در پرداخت تسهیلات بانکی، سرکشی به مراکز تولیدی، جلوگیری از واردات و تکمیل صادرات هماهنگ عمل کنند.
در ابتدای این دیدار، دکتر علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به ارائه گزارشی از وضعیت درآمدهای مالیاتی کشور پرداخت و گفت: فقط هشت درصد از درآمد ناخالص ملی از محل درآمدهای مالیاتی است.
فم - خبرگزاری مهر: آیت الله جوادی آملی گفت: اگر اقتصاد مملکت آسیب ببیند دین نیز در جامعه دچار آسیب خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی ظهر پنجشنبه در دیدار رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: فرهنگ مردم را اعتقاد آنان میسازد و نگهبان اعتقاد مردم، اقتصاد است، توقع نداشته باشید که همه مثل سلمان و اباذر و کسانی که در شعب ابیطالب (ع) بودند، باشند.
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