به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "Genom 10K" شامل نمونه هایی از هزاران جاندار از میان باغ وحشها، موزه ها و مجموعه دانشگاه ها در سرتاسر جهان خواهد بود تا به این شکل نقشه ژنوم آنها آشکار شود. امید است با اجرای این برنامه دانشمندان بتوانند اطلاعات جدیدی را از چگونگی شکل گیری مهره داران، ارگانیسمهای ساده دریایی ماقبل تاریخ گرفته تا گونه های امروزی به دست آورند.

ایده این برنامه برای اولین بار در آوریل 2009 و طی یک جلسه سه روزه میان دانشمندان در دانشگاه کالیفرنیا مطرح شد. سیدنی برنر متخصص ژنتیک برنده جایزه نوبل از موسسه Salk در کالیفرنیا که یکی از رهبران این پروژه نیز به شمار می رود، معتقد است یکی از بحرانی ترین چالشهای بیولوژی عصر حاضر بازسازی بیولوژیکی گذشته است تا به این شکل بشر بتواند به وسعت پیچیدگی ارگانیسمهایی مانند خود پی ببرد وی ادامه می دهد " ژنوم جانداران دارای اطلاعات، فسیلهای مولکولی و توالی هایی از مهره داران است که در واقع منابعی ارزشمند از اطلاعات بیولوژیکی خواهند بود."

پیشرفت در فناوری های توالی دی ان ای و تخصص یافتن در تکرار کردن الگوهای شیمیایی دی ان ای از کد های ژنتیکی برای آغاز و عملی شدن چنین پروژه عظیمی حیاتی به شمار می رود. در عین حال سیستمها و تجهیزاتی که دانشمندان برای ادامه فعالیت خود در این پروژه بر روی آن حساب می کنند در دست تکمیل بوده و طی یک یا دو سال آینده ارائه خواهند شد.

دانشمندان امیدوارند در این پروژه بتوانند توالی یک ژنوم را در کمتر از یک هفته و با هزینه ای کمتر از هزار دلار به دست آورند. دیوید هاسلر یکی دیگر از طراحان این برنامه می گوید:" هیچکس واقعا نمی داند فیلها خرطوم خود را از کجا آورده اند و یا لکه های بدن گربه های وحشی از کجا ظاهر شده اند. این پروژه عظیم بر این اساس پایه گذاری شده است تا بتواند پاسخ تمامی این سئوالها و سئوالهای بیشمار دیگری که درباره جاندارن وجود دارد را بیابد."

به گفته وی تفاوتهای ژنتیکی که ژنوم جانداران را آرایش می دهد در واقع رازدار پدیده های بیولوژیکی گذشته اند، برای مثال راز شکل گیری چهار دریچه قلب، ساختار شگفت انگیز بالها، باله ها و بازوها که هر کدام به منظور انطباق با شرایط خاصی به وجود آمده اند همه در ژنوم نهفته است.

پروژه جمع آوری ژنوم بیش از 10 هزار گونه جانوری در عین حال می تواند بسیاری از اسرار بدن انسانها و تغییرات ژنتیکی بشر را از گذشته تا به امروز آشکار سازد.

بر اساس گزارش تلگراف، هر ساله چندین گونه جانوری به این پروژه افزوده خواهند شد با این حال هنوز تعداد نهایی و قطعی این جانداران تعیین نشده است اما دانشمندان این پروژه اعلام کرده اند تا کنون در حدود 90 گونه جانوری به صورت رسمی شناسایی شده اند که نمونه برداری و مطالعه بر روی نسوج و دی ان ای آنها قطعی است.