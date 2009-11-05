  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۳۷

بازیهای داخل سالن آسیا-ویتنام

امیدهای فوتسال ایران به دیدار نهایی راه یافتند

امیدهای فوتسال ایران به دیدار نهایی راه یافتند

تیم فوتسال امید کشورمان با برتری پرگل مقابل تیم ملی ترکمنستان به دیدار نهایی مسابقات فوتسال سومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال امید ایران بعدازظهر امروز (پنجشنبه) در دیدار نیمه نهایی مسابقات فوتسال بازیهای داخل سالن آسیا در سالن ورزشی "فوتو" شهر هوشی مینه به مصاف ترکمنستان رفت و با برتری 13 برصفر مقابل این تیم به دیدار فینال این رقابت‌ها راه یافت.

برای تیم فوتسال امید ایران در این بازی مصطفی طیبی، سید علی کیایی، سجاد بندی سعدی، شهرام شریف‌زاده وعلی اصغر حسن‌زاده (2 گل)، احمد اسماعیل‌پور، مهدی جاوید و احمد ملاعلی گلزنی کردند.

تیم فوتسال امید ایران در دیدار فینال مسابقات فوتسال بازیهای داخل سالن آسیا برابر تایلند صف آرایی خواهد کرد که در دیدار نیمه نهایی موفق به شکست 3 برصفر ازبکستان شده بود.

کد مطلب 977624

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها