امیدهای فوتسال ایران به دیدار نهایی راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال امید ایران بعدازظهر امروز (پنجشنبه) در دیدار نیمه نهایی مسابقات فوتسال بازیهای داخل سالن آسیا در سالن ورزشی "فوتو" شهر هوشی مینه به مصاف ترکمنستان رفت و با برتری 13 برصفر مقابل این تیم به دیدار فینال این رقابت‌ها راه یافت.

برای تیم فوتسال امید ایران در این بازی مصطفی طیبی، سید علی کیایی، سجاد بندی سعدی، شهرام شریف‌زاده وعلی اصغر حسن‌زاده (2 گل)، احمد اسماعیل‌پور، مهدی جاوید و احمد ملاعلی گلزنی کردند.

تیم فوتسال امید ایران در دیدار فینال مسابقات فوتسال بازیهای داخل سالن آسیا برابر تایلند صف آرایی خواهد کرد که در دیدار نیمه نهایی موفق به شکست 3 برصفر ازبکستان شده بود.