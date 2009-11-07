تاثیر 15 درصدی معدل در کنکور سراسری دانشگاه آزاد برای اولین بار

دکتر عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تلاش بسیاری شده است که معدلها در پذیرش داوطلبان کنکور دانشگاه آزاد تاثیرگذار باشد. به همین دلیل امیدواریم امسال بتوانیم این تاییدیه را از آموزش و پرورش بگیریم و معدل داوطلبان را به میزان 15 درصد در پذیرش تاثیر بدهیم.

عدم تاثیر 15 درصدی معدل داوطلبان در کنکور دانشگاه آزاد در سال گذشته

وی در خصوص عدم تاثیر 15 درصدی معدل داوطلبان در کنکور 88 دانشگاه آزاد بر خلاف آنچه اعلام شده بود گفت: ما در کنکور سال گذشته دانشگاه آزاد اسلامی به دلیل اینکه نتوانستیم صحت کل معدل ها را داشته باشیم تنها براساس نمره داوطلب عمل کردیم.

سجادی تاکید کرد: تاثیر معدل از امسال اجرایی خواهد شد.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: گام اول برای تاثیر سوابق تحصیلی برداشته شده اما نکات دیگری هم باید در نظر گرفته شود. نکته این است که در نظام فعلی آموزش و پرورش امتحانات هماهنگ فقط در مقطع سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی برگزار می شود و اگر قرار باشد که ما سوابق تحصیلی مورد اعتماد و قابل استفاده ای را بکار ببندیم باید امتحانات هماهنگ در آموزش و پرورش در دروسی که مدنظر است، برگزار شود.

وی گفت: در حال حاضر باید ابتدا این اتفاق در دوره متوسطه رخ دهد و پس از آن در آزمون اثر داده شود.

بت نام کنکور سراسری این دانشگاه آذر ماه آغاز می شود. داوطلبان شرکت در کنکورهای دانشگاه آزاد می توانند در آذرماه با خرید کارت اعتباری و ثبت نام اینترنتی از طریق سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد نسبت به شرکت در این کنکورها اقدام کنند.

کنکور سراسری این دانشگاه اواسط تیرماه 89 برگزار می‌ شود.