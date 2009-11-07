کنفرانس بین المللی "مدیریت و تبلیغات فروش" در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این کنفرانس 24 و 25 آبان ماه سال جاری در تالار شهیدان نژادفلاح برگزار می شود و علاقمندان جهت شرکت در آن باید در اسرع وقت در زمینه ثبت نام خود اقدام کنند.

علاقمندان جهت شرکت در این کنفرانس تا 21 آبان ماه فرصت دارند برای تکمیل ثبت نام خود به دبیرخانه کنفرانس مراجعه کنند.

همچنین علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ثبت نام می توانند به دبیرخانه کنفرانس به آدرس کرج، بلوار طالقانی جنوبی، ساختمان سپهر، ورودی دو، طبقه سوم واحد 307 مراجعه کنند.

ظرفیت محل برگزاری کنفرانس محدود است و به همین دلیل، اولویت بیشتر با کسانی است که زودتر ثبت نام خود را انجام می دهند.

این کنفرانس دو روزه است و در پایان دوره، دو گواهینامه بین المللی و معتبر از سوی استاتید به همراه گواهینامه رسمی و عکس دار دانشگاه تهران به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.

چند استاد مطرح جهانی در کنفرانس مدیریت، تبلیغات فروش سخنرانی می کنند

چند استاد مطرح جهانی در کنفرانس مدیریت، تبلیغات فروش سخنرانی خواهند کرد که دیوید سکسبی و جورج تروک از آنها هستند.

سپهر تاروردیان نیز در این کنفرانس سخنرانی خواهد کرد، ضمن اینکه وی تنها عضو ایرانی انجمن سخنرانان حرفه ای جهان است.

"چگونگی مدیریت بحران در مذاکرات و پیشبرد فرآیند مذاکرات"، " آشنایی با چگونگی مدیریت تغییر در سازمانها و تسهیل مقاومت کارکنان در سازمانها" و "تکنیکهای مدرن فروش جهت افزایش فوق العاده فروش" از مباحث این دوره است.

"فنون مدرن و اثرگذار مذاکرات و غلبه بر مخالفتها"، "شیوه ها و رسانه های نوین و مدرن تبلیغات اثرگذار"، "چگونگی ایجاد تمایز از رقبا در بازار و ایجاد شرایط انحصاری" و "مقایسه تطبیقی بین رسانه های تبلیغاتی جهت انتخاب کارآمدترین رسانه در تبلیغات" از دیگر مباحث دوره یادشده است.

پیش از این نیز یک کنفرانس دو روزه دیگر در کرج برپا بود که سه تن از شناخته شده ترین و مطرح ترین طراحان نظامهای موفق فروش و بازاریابی جهان چندین ایده خلاق و نوآور جهانی را در این زمینه به شرکت کنندگان ارائه کردند.

اساتید دوره قبلی آقایان "فرانک فرنس" نویسنده کتاب "راه رفتن با ببرها"، "گرام کدرینگتون" نویسنده کتاب تمرکز بر پول "و پل دوتوئیت نویسنده کتاب "ارائه کالا با اعتماد به نفس" بودند.

در این کنفرانس کلیه سخنرانی ها به طور همزمان به فارسی ترجمه و در پایان دوره از سوی اساتید، گواهینامه بین المللی و معتبر به همراه گواهینامه رسمی و عکسدار به شرکت کنندگان ارائه شد.

شورای شهر کرج و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری این کلانشهر در برگزاری کنفرانس کنونی و کنفرانس پیشین همکاری داشته اند.

آشنایی مدیران ادارات، مراکز تولیدی صنعتی و شهروندان با روشهای علمی بازاریابی و فروش کالا و خدمات از مهمترین اهداف برپایی کنفرانس مدیریت، تبلیغات فروش و تکنیکهای مدرن مذاکرات است و پیش بینی می شود با برگزاری این گونه کنفرانسها بستر لازم برای فعالیت بهتر بازرگانان و تجار کرجی و همچنین شناساندن قابلیتهای این منطقه فراهم شود.

شماره تلفنهای 2732774 و 2718860 - 0261 و 09125082749 و 09354902489 آماده پاسخگویی به سئوالات علاقمندان در خصوص ثبت نام در کنفرانس یادشده است.