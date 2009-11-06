50 درصد اهداف برنامه ساخت جایگاههای CNG محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستور رئیس جمهور باید تا پایان سال گذشته تعداد یکهزار جایگاه تک منظوره CNG در مدار بهره برداری قرار می گرفت که تاکنون با ساخت تعداد 550 جایگاه CNG فقط نیمی از این دستور رئیس جمهور در این بخش محقق شده است.

شرکت گاز خودرو ایران با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت ساخت جایگاههای تک منظوره CNG در کشور اعلام کرد: با بهره برداری از 43 جایگاه جدید تک منظوره CNG در 17 استان، تعداد جایگاههای تک منظوره CNG که تاکنون مکان ‌یابی، طراحی، تجهیز آنها به پایان رسیده و در مدار بهره‌برداری قرار گرفته اند به 550 جایگاه افزایش یافته است.

در همین حال از مرداد ماه سالجاری تاکنون 43 جایگاه تک منظوره CNG در استانهای مختلف کشور به بهره‌ برداری رسیده که از این تعداد 21 جایگاه در شهریور ماه و 17 جایگاه در مهر ماه امسال وارد چرخه عرضه CNG در کشور شده اند.

استانهای یزد، خراسان شمالی، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، خوزستان، قزوین، کرمان، کرمانشاه، مازندران، همدان، تهران، چهارمحال بختیاری، فارس، کردستان و گلستان از استانهایی هستند که در این مدت در هر یک از آنها 2 جایگاه تک منظوره CNG افتتاح شده است.

محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور پیشتر این با بیان اینکه بر اساس دستور رئیس جمهور باید یکهزار و 800 جایگاه CNG در کشور ساخته می شد به خبرنگار مهر گفته بود: آمارهای موجود حاکی از تحقق 50 درصدی دستورات رئیس جمهور در این بخش است.

وی با تاکید بر اینکه تا پایان سالجاری باید بیش از هزار جایگاه CNG در کشور به بهره برداری برسد، اظهار کرده بود: هم اکنون بیش از یک میلیون و 400 دستگاه خودروی گاز سوز در کشور تردد می کنند که 7 درصد مصرف سوخت کشور را به خود اختصاص داده اند.

شرکت ملی گاز ایران پیشتر پیش بینی کرده است که تا پایان امسال تنها تعداد400 جایگاه جدید تک منظوره CNG در کشور به بهره برداری برسد.