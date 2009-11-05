هدفمند کردن یارانه ها باعث کاهش قدرت خرید دهکهای پایین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید رضا ترقی ظهر پنجشنبه در اولین همایش کشوری تجلیل از امدادگران پیشکسوت سراسر کشور در جمع خبرنگاران افزود: در لایحه هدفمند کردن یارانه ها بخشی از هزینه های کالاهای استراتژیک خانواده تحت پوشش قرار نمی گیرد که باید در این لایحه به گونه ای لحاظ شود که از طریق پرداخت نقدی یارانه به اقشار دهککهای پایین این تاثیرات را کاهش دهیم.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به شناسایی دهکهای پایین جامعه گفت: کمیته امداد در این راستا بیشتر خانواده های دهکهای پایین اول، دوم و سوم جامعه را به منظور تسریع در لایحه هدفمند کردن یارانه ها شناسایی کرده است.

هزینه های افزایش 50 درصد مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد تامین نشد

ترقی از افزایش 50 درصدی مستمری در راستای اجرای هدفمند کردن لایحه یارانه ها خبر داد و گفت: افزایش مستمری پیش بینی شده در بودجه به میزان 40 درصد است که با وجود اینکه ای مصوبه سال 73 به تصویب رسیده است اما تا کنون اجرایی نشده است و در حال حاضر چهار میلیون و 200 هزار نفر مستمری بگیر تحت پوشش کمیته امداد هستند که با اجرای هدفمند کردن یارانه ها و افزایش 50 درصد این مبلغ دو برابر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مددجویان کمیته امداد امام خمینی در سال جاری بالاترین رقم قبولی در آزمون سراسری دانشگاهها را داشته اند خاطر نشان کرد: در آزمون سراسری دانشگاه ها 20 هزار نفر از مددجویان کمیته امداد قبول شدند که این تعداد از 28 هزار دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی در آزمون قبول شده اند که نسبت به سال گذشته 15 درصد رشد داشته است.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به حمایتهای دولت در بخش تغذیه دانش آموزان خوابگاهی تصریح کرد: در متمم اعتبارات سال جاری تا کنون 50 میلیارد تومان برای تغذیه این دانش آموزان افزایش اعتبارات داشته ایم و در حال حاضر 710 هزار دانش آموزان و 100 هزار دانشجو در خوابگاه های کمیته امدد و 8 هزار نفر در سایر خوابگاهها هستند.