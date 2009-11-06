فهرست بازیکنان مازاد پرسپولیس شنبه اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی پس از برتری 2 بر 1 عصر پنجشنبه تیم فوتبال پرسپولیس مقابل ابومسلم مشهد با بیان این مطلب افزود: خدا را شکر می کنم که توانستیم 3 امتیاز این مسابقه را کسب کنیم. در این مسابقه ابومسلم یک نیمه بهتر از تیم ما بازی کرد اما در نیمه دوم توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم و به یک پیروزی مهم دست یابیم.

وی در ادامه از مسئولان سازمان لیگ فدراسیون فوتبال خواست هرچه زودتر مقررات نقل و انتقالات نیم فصل را اعلام کنند و افزود: در نیم فصل تنها در صورتی می توانیم بازیکن بگیریم که یک بازیکن مصدوم داشته باشیم که مصدومیتش از سوی کمیته پزشکی فدراسیون تایید شود و یا اینکه با باشگاهی دیگر بازیکنی را معاوضه کنیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولس تاکید کرد: فهرست تیم فوتبال پرسپولیس تکمیل است و نمی توانیم بازیکن تازه ای جذب کنیم و تنها می توانیم در سقفی تعیین شده با باشگاه‌های لیگ برتری بازیکن معاوضه کنیم.

کاشانی در خصوص نامه علی سعیدلو به مدیریت باشگاه پرسپولیس برای جذب علی کریمی گفت: چنین موضوعی صحت ندارد. آقای سعیدلو آنقدر به مسائل بزرگتر از این درگیر هستند که فرصت ندارد به چگونگی انتقال علی کریمی به پرسپولیس بپردازند. وظیفه رئیس سازمان تربیت بدنی پرداختن به مسائل کلان ورزش است دور از شان ایشان است که به موضوع آمدن یا نیامدن علی کریمی به پرسپولیس بپردازند.

وی همچنین پیرامون اعلام فهرست بازیکنان مازاد تیم فوتبال پرسپولیس گفت: فهرست بازیکنانی که در نیم فصل از پرسپولیس جدا می شوند را سرمربی تیم روز شنبه (فردا) در اختیار من قرار می دهد. با توجه به شرایطی که بر تیم حاکم است و مقررات نقل و انتقالات نیم فصل دیگر نمی توان این فهرست را "فهرست بازیکنان مازاد" نام گذاشت، چرا که تنها در یک سقف تعیین شده و تعدادی بازیکن محدود از این تیم ما موقتا به تیمی دیگر می روند.