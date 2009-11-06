به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه داستان شامل 16 داستان از داور است که برخی از آنها همانند مجموعه داستانهای قبلی این نویسنده فضاهای عمومی، محلهای کار و روابط انسانها در چنین مکانهایی را توصیف میکند.
"زن از ته اتوبوس با صدای بلند گفت: آقا چراغهای این قسمت رو خاموش کن! دقیقهای بعد چند ردیف جلوتر از زن، چراغهای خاموش شد. زن با صدای بلندتری گفت: این عقب رو می گم! بعد غرولندکنان گفت: حالا چه جوری بخوابم؟ بالش کوچکی از توی کیفش بیرون آورد، گذاشت زیر سر. چند لحظه چشمهایش را بست و گفت: شنبهها عینهو شب اول قبره!..." (از داستان "ایستاده هم میشود خوابید")
از عناوین داستانهای مجموعه "قطار در حال حرکت است" میتوان به "حق مساوی"، "نظرخواهی در کوچهای قدیمی"، "زمان در تبعید"، " من همیشه کمی دیر میفهمم"، " پدر خیلی کتکمون میزد، ولی ما عاشقش بودیم!" اشاره کرد.
تعدادی از داستانهای کتاب اخیر داور در فضاهای خانوادگی و کشمکشهای جاری در آن میگذرد که "خاله نوشا عاشق بود" و "قسمتهای من" از آن جمله است.
"قطار در حال حرکت است" با شمارگان 1100 نسخه و در 111 صفحه منتشر شده است.
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