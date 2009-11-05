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۱۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۲۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پرونده متخلفان کهریزک به نتیجه رسیده است

پرونده متخلفان کهریزک به نتیجه رسیده است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون اول رئیس قوه قضائیه با اشاره به پرونده متخلفان کهریزک از به نتیجه رسیدن این پرونده خبر داد.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در حاشیه افتتاح ساختمان جدید دادگستری لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در زمینه پرونده متخلفان کهریزک جلساتی در کمیته سه نفره برگزار شد که پس از این جلسات همکاران ما در سازمان قضایی نیروهای مسلح پرونده را آماده کردند و تحقیقات در این زمینه به صورت گسترده ای صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه این پرونده در حال آماده شدن هست تا سیر قضایی خود را داشته باشد تصریح کرد: همکاران ما در سازمان قضایی نیروهای مسلح چه این موضوع و چه مواردی را که در حاشیه این قضایا اتفاق افتاده را پیگیری کرده و به نتیجه نیز رسیده اند.

معاون اول رئیس قوه قضائیه یادآور شد: هر زمان که لازم باشد حتما سازمان قضایی نیروهای مسلح نتیجه پرونده را به اطلاع عموم خواهد رساند.

رئیسی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد شکایت نامه نمایندگان مجلس از میرحسن موسوی خاطرنشان کرد: این نامه تسلیم قوه قضائیه شده و در حال بررسی است.

کد مطلب 977645

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