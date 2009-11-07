تلاش برای حفظ بناهای تاریخی جهان در نسخه های دیجیتال

به گزارش خبرگزاری مهر، این هنرمندان اسکاتلندی از سیستم لیزری قدرتمندی برای اسکن دقیق بناهای تاریخی استفاده می کنند تا از محافظت دیجیتالی از کوچکترین حفره و شکاف در این بناها اطمینان حاصل کنند. تا کنون کار اسکن لیزری تمامی آثار تاریخی اسکاتلند به پایان رسیده و این تیم در صدد است با همکاری شرکتی به نام CyArk اسکن لیزری 500 منطقه تحت پوشش یونسکو را نیز آغاز کند.

سیستم لیزری مورد استفاده توانایی ثبت 50 هزار نقطه بر ثانیه را دارد و به این شکل به سادگی و با حرکت دادن دستگاه بر روی سطح بناهای تاریخی، اسکن انجام گرفته و طرح دیجیتالی و سه بعدی آن به ثبت می رسد.

بنیانگذار شرکت CyArk این پروژه را در پی تخریب مجسمه بزرگ بودا توسط نیروهای طالبان در بامیان افغانستان پایه گذاری کرد تا به این شکل با کمک گرفتن از اندازه گیری ها و ساختار دیجیتال به ثبت رسیده از بناها مهندسان بتوانند نمونه ای کاملا مشابه با بناهایی که به واسطه بربریت گروه هایی مانند طالبان تخریب می شوند را احیا کنند.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، اطلاعات ارزشمندی که به واسطه این سیستم لیزری جمع آوری می شود تنها در زمینه احیای آثار مورد استفاده قرار نخواهند گرفت بلکه می توان از این اطلاعات برای ارائه مجموعه ای سه بعدی و با کیفیت استفاده کرد تا بناهای تاریخی و مشهور جهان را در قالب توریسم دیجیتال به نمایش بگذارد.

در میان 500 اثر باستانی تحت حمایت سازمان یونسکو آثاری مانند میدان امام اصفهان، پرسپولیس، چغازنبیل، تخت سلیمان، بم، پاسارگاد، سلطانیه، بیستون، قره کلیسا و مجموعه آبشارهای شوشتر از کشور ایران به ثبت رسیده اند که باید نشست و دید که آیا این گروه از علاقمندان به آثار باستانی به ایران نیز قدم خواهند گذاشت تا در جهت حفظ این آثار ارزشمند اقدامی صورت گیرد یا خیر.