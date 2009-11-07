ایجاد سامانه تحقیقات و آموزش در وزارت بهداشت/ ساماندهی پایان نامه ها

دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این سامانه با همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت ایجاد می شود و با اجرای آن کلیه پایان نامه ها در کلیه سطوح و مقاطع علوم پزشکی در سامانه اطلاعات تحقیقاتی علوم پزشکی به ثبت رسیده و ساماندهی می شوند.

وی اضافه کرد: از طریق سامانه و فناوری اطلاعات پایان نامه ها در حوزه آموزش و پژوهش کنترل و پیگیری می شود.

قانعی گفت: سامانه تلفیقی است و تمام مواردی که از این پس در حوزه علم و فناوری وزارت بهداشت انجام می گیرد در این سامانه ثبت می شود و قابل کنترل و ارزشیابی خواهد بود.

وی یادآور شد: در پایان کار این سامانه هیچ کار علمی بدون ثبت و ردیابی نخواهد بود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اضافه کرد: در سامانه فرآیند اخذ، تصویب پروپوزال پایان نامه و دفاع از پایان نامه مبتنی بر فناوری اطلاعات انجام می گیرد و مشکل کنترل و نبود فرآیندی برای جلوگیری از تکراری بودن پایان نامه ها نیز حل می شود.