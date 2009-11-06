به گزارش خبرنگار مهر، دیلی تلگراف اعلام کرد تا پیش از این رکورد نمایش فیلم روی بزرگترین پرده‌های جهان در اختیار دو کشور نروژ و ژاپن بود؛ سال 1996 فیلم سینمایی "روز استقلال" در اسلو روی پرده‌ای 40 متری اکران شد و "اسپید ریسر" هم سال 2008 در توکیو روی پرده 37 متری به نمایش درآمد.

اما پاینوود امیدوار است این رکورد را روز شنبه آینده با نمایش فیلم سال 1996 برایان دی پالما با بازی تام کروز، جان وویت و امانوئل بئار به نام خود ثبت کند. "ماموریت غیر ممکن" که بخش‌هایی از آن در مقر استودیو پاینوود فیلمبرداری شد، روی پرده‌ای بسیار بزرگ به ابعاد 73 متر عرض و 18 متر عرض به نمایش درخواهد آمد.

پل ویگفیلد مدیر این پروژه گفت: ما فیلم را روی بزرگترین پرده دنیا در پاینوود نمایش می‌دهیم و این بهترین فرصت برای استفاده از آخرین فناوری‌های موجود در عرصه نمایش است. ضمن اینکه "ماموریت: غیر ممکن" هم بهترین گزینه برای شکستن رکورد جهانی نمایش فیلم روی بزرگترین پرده دنیای فیلم و سینما به نظر می‌رسد.

اوایل سال جاری میلادی اعلام شد استودیو پاینوود در حال طراحی امکانات فیلمسازی با بودجه 200 میلیون پوندی برای رقابت با هالیوود است. مدیران این استودیو قصد دارند 100 هکتار به امکانات موجود اضافه کنند. تا به حال مجموعه فیلم‌هایی چون جیمز باند و هری پاتر در استودیوهای پاینوود تولید شده است.