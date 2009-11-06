تشدید کسری بودجه‌ دانشگاهها/ افزایش هزار میلیارد تومانی هزینه سلامت

حسینعلی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر علوم پزشکی افزود: یک هزار میلیارد تومان به هزینه های حوزه سلامت افزوده می شود که این افزایش هزینه باید به گونه ای جبران شود.

وی افزود: این برآورد در دو سال پیش انجام شده و طبعاً اکنون هزینه ها بازهم افزایش داشته است و با توجه به حذف یارانه های انرژی و آزادسازی قیمت این بخش بر همه بخشها تاثیرات هزینه ای خواهد داشت.

شهریاری گفت: درست است که یارانه دارو حذف نشده است اما سایر هزینه های حوزه سلامت افزایش می یابد که البته کمیسیون ویژه معتقد است از محل 30 درصد جبران اعتبارات سهم دولت، این موضوع قابل حل است.

وی با تأکید بر اینکه لایحه هدفمند کردن یارانه ها، نگرانی جدی را در کل جامعه ایجاد کرده است، افزود: این نگرانی در کل جامعه وجود دارد و در حوزه هایی که در حال با مشکل مواجه هستند، به مراتب بیشتر است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: حوزه هایی از جمله آموزش عالی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و سایر حوزه هایی از این دست در حال حاضر نیز با کسری بودجه های چند صد میلیاردی مواجه هستند و مشکلاتی دارند که هنوز حل نشده است و به مراتب حذف یارانه های مربوط به حامل های انرژی هزینه های این بخشها را بیش از گذشته بالا می برد.

وی خاطرنشان کرد: ما در کمیسیون بهداشت مجلس پیشنهاداتی برای رفع معضلات داشتیم که افرادی که در کمیسیون ویژه حضور داشتند مدعی شدند که این مشکلات باید در بودجه سالیانه دیده شود و آنجا آن را حل و فصل کرد.

شهریاری اضافه کرد: از سوی دیگر کمیسیون ویژه هدفمند کردن یارانه ها معتقد است حذف یارانه ها برای دولت هزینه ایجاد می کند و از بودجه ای که پیش بینی شده درصدی برای جبران به مردم و درصدی نیز به دولت اختصاص می یابد و دولت می تواند آن را در حوزه هایی که مشکل دارد، هزینه کند.

وی یادآور شد: البته در حوزه سلامت، پزشک خانواده و بیمه ها به صورت جداگانه درصدی از اعتبارات جبرانی دیده شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: البته چاره ای وجود ندارد و اگر قرار است قانون اجرا شود در سالهای اولیه اجرای آن قطعاً با مشکل مواجه خواهیم شد اما هر زمان که مشکل جدی باشد دولت و مجلس می توانند با تصمیمات مقطعی آن را حل کنند.

وی با اشاره به برخی اقدامات نظارتی مجلس در این لایحه اظهار داشت: مجلس دهک ها را حذف کرده و دولت باید به صورت هدفمند یارانه ها را تقسیم بندی کند و تمام اعتبار مورد نظر باید به خزانه رفته و در ردیف های درآمدی و هزینه ای صرف شود و علت تاکید مجلس نیز بر این موضوع همین مسئله است.

شهریاری گفت: در صورت تصویب نظر دولت و ایجاد صندوق مورد نظر، نظارت مجلس سخت تر می شود و به همین دلیل مجلس اصرار دارد که به صورت کامل بر این موضوع نظارت وجود داشته باشد.