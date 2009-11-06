مهدی کرمپور درباره سفر اخیر سینماگران به فرانسه و بحث‌های حاشیه‌ای مربوط به این موضوع به خبرنگار مهر گفت: سفری که من به همراه دیگر سینماگران به فرانسه داشتم کاری بوده و فکر نمی‌کنم باید برای رفتن به سفر از شخصی اجازه بگیرم چون کارمند سازمانی نیستم. وقتی قرار شد به عنوان نماینده کانون کارگردانان در شورای صنفی نمایش باشم موضوع سفرهای خود را عنوان کردم.

رئیس شورای صنفی نمایش افزود: من در یکسال گذشته چند سفر به خارج داشتم. اما هیچکدام از این سفرها در کار شورای صنفی نمایش مشکل به وجود نیاورد. زیرا برنامه‌ریزی اکران امر مشخصی است و فکر می‌کنم برای اولین بار است که به دلیل برخی شیطنت‌ها این سفر باعث بروز اتفاق‌هایی درباره اکران شده باشد.

کرمپور خاطرنشان کرد: یکی از اتفاق‌هایی که در زمان سفر ما به فرانسه به وجود آمد بحث اکران یکی از فیلم‌ها در گروه نمایش نوعی دیگر بود. تهیه‌کننده و پخش‌کننده این فیلم خودشان درخواست کتبی برای اکران فیلم در این طرح دادند و ما هیچ گزینشی در این ارتباط نداشتیم. ابتدا ما از تهیه‌کننده‌ها و صاحبان آثاری که پروانه نمایش داشتند خواستیم برای اکران فیلم‌های خود در این گروه درخواست خود را اعلام کنند و همان زمان نیز امکانات و شرایط این گروه مشخص بود.

وی ادامه داد: این فیلمی که هیاهو به وجود آورد قبل از این طرح درخواست خود را برای نمایش فیلم به صورت تک‌سانس در سینما فرهنگ اعلام کرده بود و حتی چند بار از ما خواستند این قرارداد را ثبت کنیم. ما خارج از عرف قوانین شورای صنفی نمایش این کار را انجام دادیم و قرار بود فیلم به صورت تک‌سانس در سینما فرهنگ از 29 مهرماه به نمایش درآید.

رئیس شورای صنفی نمایش افزود: بعد از جریان شکل‌گیری طرح نوعی دیگر همین تهیه‌کننده و پخش‌کننده درخواست خود را برای نمایش فیلم در این گروه به صورت کتبی اعلام کردند. در صورتی که همان زمان از شرایط و امکانات طرح باخبر بودند. حالا نمی‌دانم چرا برای امضای خودشان دراین توافقنامه ارزش قائل نیستند. این فیلم از اولین اثاری بود که برای نمایش در این طرح قرار گرفت.

وی با اشاره به اجرای طرح نوعی دیگر گفت: این طرح قدم اول خود را برداشته و به همین دلیل طبیعی است که نارسایی‌هایی داشته باشد. از همان ابتدا قرار بود هر فیلمی در 70 سانس به نمایش درآید. این طرح اکران سانسی برای فیلم‌های هنر تجربه در تمام دنیا از جمله فرانسه و امریکا نیز اجرا می‌شود. البته ما سینماداران را موظف کردیم این آثار را در 70 سانس اکران کنند و جدولی را برای نمایش آثار در نظر گرفتیم که دچار مشکل شد. البته همچنان پیگیر نمایش 70 سانس هستیم.

کرمپور در ادامه توضیح داد: اما بحث 70 سانس از ابتدا مشخص و توافق نیز انجام شده بود. وقتی ما تلاش کردیم آثار فرهنگی را در این طرح به نمایش بگذاریم هیچ برنامه مدونی از طرف هیچ تشکلی وجود نداشت. اما همواره جزو مطالبات سینماگران بود. من به دلیل تعلق خاطری که به این نوع سینما دارم خارج از دستور کاری خود این موضوع را دنبال کردم و چون این طرح تازه است حتما مشکلاتی دارد. اما دوستان بدانند با غوغاسالاری و تشنج این مشکلاتی برطرف نمی‌شود.

وی درباره تقاضای تهیه‌کنندگان و پخش‌کننده‌های آثار در این گروه افزود: ما بیش از 30 درخواست در این باره داشتیم. فیلم "خانه روشن" وحید موسائیان در حال حاضر بعد از سه سال در این طرح اکران شده است. ما حتی برای توجه به گونه‌های دیگر سینما بحث نمایش آثار مستند را برای اولین بار به صورت تک سانس اغاز کردیم که خوشبختانه نتایج خوبی داشت. اگر از طرح نوعی دیگر نیز حمایت شود قطعا موفق خواهیم بود.

رئیس شورای صنفی نمایش تاکید کرد: عده‌ای به موضوع اکران اشراف کامل ندارند یا دچار آستیگماتیزم تشخیص هستند یا منافع دیگری را دنبال می‌کنند و از این راه آدرس‌های غلط می‌دهند و فرصت و رانت دیگری برای خود به وجود می‌آورند و نتیجه این گونه رفتارها باعث می‌شود مدیریت دولتی در امور صنفی دخالت کند.

وی خاطرنشان کرد: من به عنوان نماینده رسمی کانون کارگردانان سینمای ایران اجازه نمی‌دهم افرادی با گل‌آلود کردن آب در جهت منافع شخصی، منافع جمعی را به مخاطره بیندازند. خیلی از فیلمسازان جوان و مستقل سینمای ایران به اجرای این طرح امید دارند و پیگیر اکران آثار خود هستند، ما نیز با مد نظر قرار دادن اصل اکران آزاد تلاش می‌کنیم با توزیع عادلانه منابع در جهت حذف انحصار گام برداریم.

کرمپور با اشاره به دوران فعالیت خود در شورای صنفی نمایش گفت: عملکرد من در یکسال اخیر در شورا کاملا شفاف است و تا پایان سال دوره ماموریت من به پایان می‌رسد. قطعا بعد از تنظیم آئین‌نامه اکران 89 مسئولیت را واگذار می‌کنم. تاکنون سه بار استعفای خود را به شورای مرکزی کانون کارگردانان و مدیر عامل خانه سینما اعلام کردم که پذیرفته نشده است. حضور من در شورای صنفی نمایش منفعت مالی برایم ندارد و فقط تلاش کردم به بحث اکران نظم بدهم و مباحث را علمی‌تر دنبال کنیم.

وی درباره عملکرد شورای صنفی نمایش در سال 88 گفت: یک نمونه از فعالیت‌های این شورا به مدیریت بحرانی‌ترین دوره اکران 30 سال گذشته برمی‌گردد. بعد از انتخابات ریاست جمهوری که تمامی مشاغل با مشکلات اقتصادی روبرو بودند توانستیم سینما را سرپا نگه داریم و حتی باعث رونق آن شویم. در زمانی که مدیریت جدید در ارشاد انتخاب و مستقر نشده بود ما در صنف این موضوع را مدیریت کردیم.

کرمپور افزود: اهالی سینما همیشه می‌توانند مشکلاتشان را خودشان به بهترین وجه حل و فصل کنند و این موضوع را بارها نشان داده‌اند. آقای سجادپور مدیر کل ارزشیابی و نظارت معاونت سینمایی ارشاد خوب به خاطر دارند که ما در اکران "آخرین ملکه زمین" که ایشان تهیه‌کننده آن بود، چقدر کمک کردیم. این همان شورا است. ما به گواهی بسیاری از همکاران یکی از موفقترین و بی‌حاشیه‌ترین شوراها را در چند سال گذشته در بحث اکران داشتیم.

وی گفت: یکی دیگر از طرح‌هایی که از سوی مدیران پردیس‌های سینمایی به شورای صنفی نمایش ارائه شد و ما از آن حمایت کردیم، طرح اذان تا اذان بود که خوشبختانه باعث شد در ماه رمضان ما برخلاف سال‌های قبل با رونق بالا روبرو شویم. افزایش قیمت بلیت و کف فروش یکی دیگر از مواردی بود که دنبال کردیم. بحث افزایش کف فروش ابتدا با مخالفت‌هایی مواجه شد اما دوستان و همکاران بدانند اگر این موضوع محقق نمی‌شد، اکران همین فیلم‌‌های روی پرده باید حداقل 12 هفته ادامه می‌یافت.

رئیس شورای صنفی نمایش ادامه داد: یکی دیگر از کارهای این شورا تغییر روز بلیت نیم‌بها و بحث حمایت از اکران فیلم‌های ارزشمند است که آن را دنبال کردیم. به طور نمونه پیگیری اکران فیلم سینمایی "درباره الی" و موافقت با افزایش تعداد هفته‌های نمایش فیلم سینمایی "وقتی همه خوابیم" از آن جمله است.

وی درباره مافیای اکران که بحث آن در چند روز گذشته مطرح شده گفت: ما در شورای صنفی با آسیاب بادی و دشمن فرضی نمی‌جنگیم بلکه با آمار و ارقام سر و کار داریم. بیشتر سالن‌های سینمایی متعلق به حوزه هنری، شهرداری، بنیاد سینمایی فارابی، آموزش و پرورش و بنیاد مستضعفان است. تعدادی دیگر سالن نیز در اختیار چند پخش‌کننده عمده به صورت استیجاری یا خریداری شده است.

کرمپور خاطرنشان کرد: وقتی بحث مافیای اکران را مطرح می‌کنیم باید بدانیم درباره چه افرادی صحبت می‌کنیم. کسی با بخش خصوصی خرده‌پا در هیچ جای دنیا مبارزه نمی‌کند. باید تلاش شود دولت برای نمایش اینگونه آثار در سینماها یارانه بدهد که شورا هم این موضوع را پیگیری می‌کند. شورای صنفی نمایش و مدیر عامل خانه سینما از موسسه سینماشهر، شهرداری و اداره نظارت و ارشیابی درخواست کرد از طرح اکران این فیلم‌ها حمایت مالی کند. امیدوارم در آینده نزدیک این موضوع محقق شود.

وی تاکید کرد: بهتر است مدیر کل ارزشیابی و نظارت بعد از قبول این پست کارها و تجربه‌های گذشته را مرور و به آمارها و اسناد گذشته مراجعه کند و مرعوب شعارها و حرف‌های دیگران نشود. من از دوستان مطبوعاتی نیز در این زمینه گله دارم. آنها باید متوجه باشند به آدرس‌های غلطی که داده می‌شود توجه نکنند. عده‌ای به راحتی این آدرس‌ها را قبول کردند و آن را تسری دادند و این به عقیده من کار اشتباهی است.

رئیس شورای صنفی نمایش افزود: چطور می‌توان دفتر فیلمسازی را مافیا دانست که در یکسال و نیم گذشته فقط یک فیلم ساخته و آن را اکران کرده است. اگر این مافیا است که شأن سینمای ایران چقدر حقیر می‌شود. چطور می‌توان کل سینماداران را دشمن تلقی کرد در حالی که همین سینماداران بوند که در گذشته آثاری از کیمیایی، مهرجویی، بیضایی، بنی‌اعتماد، درویش، حاتمی‌کیا و... اکران کردند.

وی ادامه داد: ما نباید بگذاریم با نشان دادن آدرس غلط منافع عده‌ای خاص تامین شود. ما در شورای صنفی نمایش برای جلوگیری از انحصار تمامی اتفاق‌ها را رصد می‌کنیم و اگر مافیا در جریان باشد با آن برخورد خواهیم کرد. ما برای توزیع عادلانه تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم.

کرمپور درباره قرار گرفتن سالن‌های سینمایی منطقه پائین خیابان شریعتی در گروه سینمایی گفت: ما در مصوبه 21 اردیبشهت امسال سالن‌های سینمایی پائین خیابان شریعتی را در شش ماه اول سال برای اکران فیلم‌ها آزاد گذاشتیم. اما بعد از مدتی متوجه شدیم این موضوع انحصار به وجود آورده است. به همین دلیل در جلسه 31 شهریور برای بحث توزیع عادلانه اکران، این سالن‌ها را در زیرگروههای سینمایی قرار دادیم.

وی درباره افزایش تعداد اعضای شورای صنفی نمایش گفت: افزایش تعداد اعضا یکی دیگر از مواردی است که در بین صنوف و خانه سینما مطرح و قرار شده تعداد اعضا از پنج به هفت برسد. با توجه به تذکر اخیر ریاست محترم شواری عالی تهیه‌کنندگان به مدیر عامل خانه سینما و شورای صنفی نمایش مبنی بر تغییر نکردن بندهای آئین‌نامه سال 88 ما منتظر توافق نهایی خانه سینما و اداره کل ارزشیابی و نظارت هستیم که پس از دستور مدیر عامل خانه سینما از اعضای جدید دعوت شود.

رئیس شورای صنفی نمایش درباره اکران فیلم‌های روی پرده هم گفت: فیلم‌های روی پرده به کف فروش نرسیده‌اند و برای تغییر نمایش فیلم‌ها در جلسه دوشنبه 18 آبان‌ماه تصمیم‌گیری می‌شود. پخش‌کننده "صداها" درخواست کرده از 20 آبان فیلم "پنالتی" را جای "صداها" در همان گروه اکران کند که ما در جلسه فوق‌العاده چهارشنبه قرارداد آن را ثبت نکردیم وضعیت اکران "صداها" و این فیلم را نیز بررسی می‌کنیم. ما خود را مقید و مکلف می‌دانیم در حد مقدور از این نوع سینما حمایت کنیم.