به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد مدیران HBO روز چهارشنبه حق تولید فیلمی بر اساس کتاب "میهمانان آیت الله: بحران گروگانگیری در ایران، نخستین ریارویی در جنگ آمریکا با اسلام" نوشته مارک بودن را به دست آوردند. این کتاب شرح ماجرای 444 روز تسخیر سفارت آمریکا در تهران به قلم خالق کتاب "سقوط بلک هاوک" است.

آندریا برلوف نویسنده فیلمنامه فیلم سینمایی "مرکز تجارت جهانی" به کارگردانی الیور استون فیلمنامه "میهمانان آیت الله" را می‌نویسد و ویلیام هوربرگ که تهیه‌کنندگی "بادبادک‌باز" مارک فورستر را در کارنامه دارد، روی صندلی تهیه‌کنندگی این پروژه سینمایی خواهد نشست. هوربرگ یکی از اعضای آکادمی اسکار بود که زمستان گذشته به دعوت خانه سینما به ایران آمد.

روز چهارم نوامبر 1979 سفارت آمریکا در تهران در اقدام انقلابی دانشجویان پیرو خط امام به تسخیر درآمد و 66 آمریکایی شاغل در آن گروگان گرفته شدند. بسیاری از گروگان‌ها تا ژانویه سال 1981 آزاد نشدند و این اتفاق سیاست‌های آمریکا را در دنیا تحت تاثیر قرار داد. ضمن اینکه در خود آمریکا هم اعتراض‌هایی را به سیاست‌های کاخ سفید در پی داشت.

تلاش ارتش آمریکا برای آزادی گروگان‌ها در حادثه صحرای طبس به شکستی تلخ و تاریخی انجامید و دولت دمکرات کارتر را بیش از پیش تحت فشار قرار داد. با روی کار آمدن دولت جمهوریخواه رونالد ریگان، رئیس جمهوری جدید آمریکا در اقدامی فوری هشت میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران را آزاد کرد و ماجرای گروگانگیری هم به پایان رسید.

مدیران استودیو پارامونت پیش از این یکبار در سال 2003 کتاب "میهمانان آیت الله: بحران گروگانگیری در ایران" را برای تولید فیلمی به تهیه‌کنندگی اسکات رودین در نظر داشتند و حاضر شده بودند برای طرح دو صفحه‌ای بودن بر اساس این کتاب مبلغی هفت رقمی بپردازند.