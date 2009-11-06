دولت لایحه جایگزین هدفمندی یارانه ها ارائه دهد/ شیب حذف یارانه کمتر شود

عبدالجبار کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دغدغه رئیس جمهور در خصوص بودجه مورد نیاز برای لایحه هدفمند کردن یارانه ها، اظهار داشت: دغدغه رئیس جمهور این است که در آینده بودجه مصوب مجلس جوابگوی لایحه هدفمند کردن یارانه ها نباشد.

وی با اشاره به ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها افزود: رئیس جمهور درپی این است که همه درآمدهای کشور بجای اینکه به خزانه کشور واریز شود به صندوق هدفمند کردن یارانه ها یا موسسه عمومی غیردولتی بریزد که این مسئله مغایر با اصل 53 قانون اساسی است.

نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی در عین حال تصریح کرد: البته شاید رئیس جمهور حق داشته باشد زیرا نمی توان پیش بینی کرد که مجلس در دوره های بعدی با رئیس جمهور تعامل مثبتی داشته باشد یا خیر.

وی استرداد لایحه توسط دولت را بهترین شیوه برای حل مشکل فعلی از سوی احمدی نژاد دانست وعنوان کرد: رئیس جمهور می تواند لایحه دیگری را که در آن حذف یارانه ها با شیب ملایم تری انجام می شود تنظیم و به مجلس تقدیم کند.

این عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه هم اکنون سالانه 100 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می شود، گفت : مدیریت مالی 100 هزار میلیارد تومان بسیار مشکل خواهد بود.

وی با اشاره به 177 رای مخالف نمایندگان مجلس به بخشی از لایحه هدفمند کردن یارانه ها، خاطرنشان کرد: این تعداد آراء منفی نشان دهنده تصمیم کارشناسی نمایندگان بود که نهایتا به این نتیجه رسیدند که دولت مدیریت مالی خوبی نخواهد داشت، پس بهتر است همه درآمدها به خزانه کشور وارد شود.

این نماینده مجلس، صندوق مورد نظر دولت مبنی بر صندوق هدفمند کردن یارانه ها را مانند حیات خلوت دولت دانست که هرزمان اراده کند می تواند بدون وجود مانعی به آن وارد شود.

کرمی در پایان با اشاره به پرداخت نقدی یارانه ها، عنوان کرد: پرداخت نقدی یارانه ها مانند سمی است که به بنیان خانواده ها تزریق می شود، از سوی دیگر خیلی از خانواده ها قدرت پرداخت مبالغ فعلی قبوض خود را ندارند، دیگر چه رسد به هنگامی که این قبوض با قیمت حقیقی خود ارائه شوند.