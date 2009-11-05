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۱۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۳۴

هفته شانزدهم لیگ برتر /

پرسپولیس از سد ابومسلم گذشت/ صعود سرخپوشان به رده چهارم جدول

پرسپولیس از سد ابومسلم گذشت/ صعود سرخپوشان به رده چهارم جدول

هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس مقابل ابومسلم مشهد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت 16:30 دقیقه امروز پنجشنبه با برگزاری دیدار بین تیمهای پرسپولیس و ابومسلم مشهد در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد؛ دیداری که در پایان به برتری 2 بر یک سرخ پوشان تهرانی انجامید.

پرسپولیس که در این دیدار از حمایت 15 هزار تماشاگر بهره می برد توانست با گلهای کریم باقری در دقایق 35 و 55 مقابل میهمان خود که توانست با تک گل دقیقه 44 داوود دانش دوست یکی از گلها را جبران کند به برتری برسد.

تیم فوتبال پرسپولیس با شکست ابومسلم 26 امتیازی شد و پیش از برگزاری دیدارهای باقیمانده هفته شانزدهم به رتبه چهارم جدول صعود کرد.

قضاوت دیدار پرسپولیس تهران - ابومسلم مشهد بر عهده خداداد افشاریان بود. او در این دیدار فقط به سعید خانی کاپیتان تیم فوتبال ابومسلم کارت زرد نشان داد.

کد مطلب 977676

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