تریاک رتبه نخست مصرف در کشور/زنگ خطر مصرف مواد مخدر صنعتی

مسعود زاهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: گرایش اقشار جامعه به خصوص جوان برای مصرف مواد مخدر صنعتی از قبیل، شیشه، کراک، کریستال و... زنگ خطری برای کشور است.

وی افزود: در حال حاضر بالاترین مصرف مواد مخدر تریاک، کراک و شیشه به دلیل سهولت در مصرف و قیمت پایینتر مواد مخدری مصرفی بعدی در کشور است.

زاهدیان به گرایش مصرف مواد مخدر صنعتی در کشور اشاره کرد و عنوان کرد: علت اصلی استفاده از این مواد تبلیغات سوء شبکه های قاچاق در مورد تاثیر مصرف این مواد بر روی شادابی، جوان ماندن، لاغری و ... است.

وی با بیان اینکه مصرف مواد مخدر صنعتی از قبیل شیشه، قرصهای اکستازی، مواد نیروی زای بدن سازی و ... بخشی از موادی هستند که اثرات مخدری و روانگردانی دارند و قاچاقچیان مواد مخدر این را کذب می دانند، خاطر نشان کرد: اطلاعات علمی و پژوهشهای ما نشان داده اثرات مواد مصرفی صنعتی بعد از یک مدت مخرب ترین تاثیرات رابرای فرد به دنبال دارد.

زاهدیان افزود: ترتیب مصرف مواد مخدر در کشور تریاک، کراک افغانی، هروئین، شیره تریاک، حشیش، کریستال، و... می باشد که برای مسئولان کشوری نگرانیهایی را ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه اکثر واردات مواد مخدر مصرفی از کشورهای جنوب شرقی و کشورهای اروپایی است، اذعان داشت: بیشتر واردات مواد مخدر در کشور از استان های حاشیه شرقی کشور می باشد.

زاهدیان خاطرنشان کرد: در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر در استان چهارمحال و بختیاری اقدامات تخصصی برای اردوگاه های باز پروری تصمیم گیری شده است.

وی یاد آورشد: حضور معتادان در جامعه موجب شیوع بیماری زیادی در جامعه است.

زاهدیان با بیان اینکه حضور معتادین در جامعه موجب از هم پاشیدن یک خانواده و حتی یک محله می شوند، بیان داشت: بهترین مکان برای پیشگیری از اعتیاد، کانون خانواده هاست.

وی با بیان اینکه هرچه انسجام گرمایی و واگرایی بیشتر در بین خانواده ها وجود داشته باشد، تصریح کرد: گرایش مواد مخدر در بین اقشار جوان کمتر خواهد شد.

زاهدیان اذعان داشت: در بحث پیشگیری مصرف مواد مخدر سازمان های آموزش وپرورش، سازمان ارشاد و فرهنگ اسلامی و ارگان های فرهنگی و... اقدامات پیشگیرانه را توسعه دهند.

وی تصریح کرد: فعالیتهای پیشگیری و برخورد انتظامی باید در آخرین مرحله صورت گیرد.

زاهدیان با اشاره به اینکه قانون موجود اشکالاتی دارد، بیان داشت: اگر این قانون به خوبی در جامعه استفاده شود نتیجه خوبی را می توانیم به دست آوریم.

وی با با بیانه اینکه محیط زندان ها باید تغییر کند و از حالت عمومی خارج شود، خاطرنشان کرد: قاچاقچیان مواد مخدر باید در شرایط سخت ویژه مجازات شوند.

زاهدیان یاد آور شد: مردمی کردن نهضت مبارزه با مواد مخدر تاثیر در مکملها اعتیاد و همچنین احساس مسئولیت مردم جامعه را در پی دارد.