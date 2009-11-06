به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن رحمانی در جمع خبرنگاران با ابراز تأسف از آمار بالای تصادفات منجر مرگ در راههای روستایی استان قم؛ بیان داشت: بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی، راههای روستایی استان قم بالاترین رقم تصادفات منجر به فوت را در کشور دارد که این امر باعث نگرانی مسئولان استان شده لذا باید دراین خصوص برنامهریزی و کنترل بیشتری از سوی سازمانها و نهادهای ذیربط برای کاهش صدمات ناشی از تصادفات صورت پذیرد.
قم رتبه نخست کاهش تلفات فوتی را در کشور دارد
مدیر کل حمل و نقل و پایانههای قم در ادامه از کاهش 53 درصدی تصادفات فوتی مهر ماه در قم خبر داد و گفت: به گزارش پلیس راه ناجا، قم توانسته است در بین 6 استانی که با کاهش تصادفات منجر به فوت در مهرماه روبرو بودهاند با 53 درصد کاهش رتبه نخست کاهش تلفات منجر به فوت را در کشور کسب کند.
وی با بیان این مطلب که در همین ماه استانهای کهگیلویه و بویراحمد با 400 درصد، سیستان و بلوچستان با 350 درصد و ایلام با 300 درصد بالاترین رشد تلفات ناشی از تصادفات را داشتهاند، گفت: استان قم طبق آمار ارائه شده از سوی پلیس راه ناجا در هفت ماه سال جاری نسبت به سال 87 با کاهش 10 درصدی تلفات تصادفات فوتی در سر صحنه همراه بوده است.
افزایش آمار فوتی در تصادف موتور و وانت
رحمانی از رشد 50 درصدی تلفات منجر به فوت موتورسواران و خودروهای وانت در همین ماه درکشور خبر داد و افزود: با نظارتها وکنترلهایی که ازسوی سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای و همچنین پلیسراه بر ناوگانهای عمومی میشود کمترین درصد تصادفات منجر به مرگ مربوط به ناوگان مسافربری و کامیونهای حمل بار است.
مدیر کل حمل و نقل و پایانههای استان قم اضافه کرد: سهم ناوگان عمومی اعم از کامیون و اتوبوسهای مسافربری در تصادفات فوتی در هفت ماه گذشته سال جاری نسبت به سال 87 به ترتیب دو و هفت درصد است در صورتی که سهم خودروهای سواری؛ وانت و موتورسیکلت به ترتیب 30، 33 و 30 درصد بوده است.
وضعیت قرمز در راههای قم/
بالاترین تصادفات فوتی کشور در جادههای روستایی قم اتفاق میافتد
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانههای استان قم، راههای روستایی قم را دارای بالاترین آمار تصادفات منجر به فوت در کشور عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن رحمانی در جمع خبرنگاران با ابراز تأسف از آمار بالای تصادفات منجر مرگ در راههای روستایی استان قم؛ بیان داشت: بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی، راههای روستایی استان قم بالاترین رقم تصادفات منجر به فوت را در کشور دارد که این امر باعث نگرانی مسئولان استان شده لذا باید دراین خصوص برنامهریزی و کنترل بیشتری از سوی سازمانها و نهادهای ذیربط برای کاهش صدمات ناشی از تصادفات صورت پذیرد.
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