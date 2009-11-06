حاشیه های دیدار نوجوانان ایران و اروگوئه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه، پیش از آغاز دیدار تیم‌های فوتبال زیر 17 سال ایران برابر اروگوئه در مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام جهانی نوجوانان جهان، گل‌های به یادماندنی، پله، مارادونا، گئورگی هاجی، کانی‌گیا، گرد مولر و ... از اسکوبرد ورزشگاه اسوئنه پخش شد.

ضمن اینکه پخش‌ گل‌های منتخب جام جهانی نوجوانان جهان سال 2007 کره جنوبی، مسابقات جام جهانی فوتسال و فوتبال ساحلی هم بسیار جالب توجه بود.

دیگر حاشیه‌های این دیدار را در زیر می خوانید:

* دقایقی پیش از آغاز مسابقه بارندگی در شهر کالابار آغاز شد، این درحالی بود که نیم ساعت پیش از شروع این بازی هوای این شهر آفتابی بود.

* مسئولان برگزاری مسابقات بارها قوانین مربوط به این دیدار را از بلندگوهای ورزشگاه اعلام کردند. برگزاری دو وقت اضافی در صورت تساوی دو تیم در پایان 90 دقیقه بدون گل طلایی و نواختن ضربات پنالتی در پایان این وقت‌های اضافه از جمله این قوانین بود.

* با توجه به همزمانی دیدار نیجریه با نیوزلند با این مسابقه، تماشاگران اندکی برای دیدن این بازی به ورزشگاه آمده بودند

* در سکوهای روبروی جایگاه بیش از 50 هوادار نیجریه ای با در دست داشتن پرچم‌های ایران، بازیکنان نوجوانان کشورمان را تشویق می کردند.

* یک گروه ارکستر طرفدار نیجریه از ابتدای مسابقه تا پایان آن با نواختن موسیقی‌های محلی تیم نیجریه را تشویق می کردند!

* در بین دو نیمه ، یک بازیکن نیجریه ای به انجام حرکات نمایشی می پرداخت که اکبر ایمانی هافبک کشورمان با حضور در کنار وی، بسیاری از حرکات وی را انجام داد که حرکات تکنیکی وی با تشویق تماشاگران همراه بود.

* سرمربی تیم اروگوئه به خاطر کوچکترین اتفاق به داور مسابقه اعتراض می کرد که بارها داور چهارم به وی تذکر داد.

* در دقیقه 115 ایمان شیرازی از تیم ایران از زمین مسابقه اخراج شد که مسئولان سایت فیفا به اشتباه نام مزکویدا بازیکن تیم اروگوئه را به عنوان بازیکن اخراجی روی این سایت ثبت کرده بودند که پس از دقایقی این اشتباه اصلاح شد.

* قطع اینترنت در دقایق پایانی دیدار ایران و اروگوئه با اعتراض شدید خبرنگاران، خصوصا خبرنگار سایت فیفا همراه بود.

* پس از پایان مسابقه تماشاگران نیجریه ای به شدت تیم ایران را تشویق کردند.

* با پایان این دیدار بازیکنان اروگوئه به شادی پرداختند اما پس از دقایقی مربی آنها، نفرات این تیم را وادار کرد که بیش از 30 دقیقه به تمرین سرعتی بپردازند!