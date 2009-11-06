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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۹:۲۲

گزارش خبرنگار مهر از نیجریه/

نوجوانان شایسته ایران با جام‌جهانی وداع کردند/ شکست در وقت‎‌های اضافه

نوجوانان شایسته ایران با جام‌جهانی وداع کردند/ شکست در وقت‎‌های اضافه

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان که با صعود به مرحله دوم رقابتهای جام جهانی نام خود را به عنوان تنها تیم ایرانی صعود کننده به ایران مرحله ثبت کرده بود، پنجشنبه شب در مرحله یک هشتم نهایی برابر اروگوئه شکست خورد تا از صعود به جمع هشت تیم برتر بازبماند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه، مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان جهان پنجشنبه شب با برگزاری دو دیدار به پایان رسید که تیم ایران با شکست 2 بر یک برابر اروگوئه وداع تلخی با جام سیزدهم داشت و نیجریه هم با برتری برابر اروگوئه راهی مرحله بعدی این مسابقات شد.

در یکی از این دیدارها که در ورزشگاه اسوئنه و با قضاوت "استفان لانوی" فرانسوی برگزار شد، دو تیم ایران و اروگوئه در 90 دقیقه قانونی مسابقه به تساوی بدون گل رضایت دادند اما در وقت اضافی اول " آویلس " در دقیقه 107 گل برتری تیم اروگوئه را به ثمر رساند.

در نیمه دوم وقت اضافه هم ابتدا "گالکاس" در دقیقه 117 گل دوم اروگوئه را وارد دروازه ایران کرد اما افشین اسماعیل زاده در دقیقه 119 یکی از این 2 گل را جبران کرد اما در نهایت این تیم اروگوئه بود که با برتری 2 بر یک راهی مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات شد.

در این بازی ایمان صادقی، علی گودرزی، ایمان شیرازی، سعید لطفی، حمید آمالی(69- علی حیدری)، امید عالیشاه، مهرداد یگانه، مهرگان گلبرگ، مرتضی پورعلی‌گنجی(99- افشین اسماعیل زاده)، پیام صادقیان(84-میلاد قریبی) و کاوه رضایی در ترکیب تیم ایران حضور داشتند.

امید عالیشاه، سعید لطفی و علی حیدری از تیم ایران و آریاس و ایچوزا از تیم اروگوئه بازیکنان اخطاری این دیدار بودند. همچنین ایمان شیرازی در دقیقه 115 از زمین مسابقه اخراج شد.

در دیگر دیدار برگزار شده، تیم فوتبال زیر 17 سال نیجریه با نتیجه 5 بر صفر از سد نیوزلند گذشت تا به جمع 8 تیم پایانی جام صعود کند. اوموه اوجابو(14 و 28)، سانی امانوئل(75 و 79) و اوبینا اوکورو(24) گل‌های میزبان مسابقات را در این دیدار به ثمر رساندند. ضمن اینکه در دقیقه 36 لیتدسای بازیکن تیم نیوزلند از زمین مسابقه اخراج شد.

در پایان مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان جهان، تیم‌های راه یافته به جمع 8 تیم برتر این رقابت‌ها حریفان خود را شناختند که برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

یکشنبه 17/8/88(هشتم نوامبر):
* کلمبیا - ترکیه، ساعت 16 به وقت محلی(18:30 به وقت تهران)
* سوئیس - ایتالیا، ساعت 19 به وقت محلی(21:30 به وقت تهران)

دوشنبه 18/8/88(نهم نوامبر):
* اروگوئه - اسپانیا، ساعت 16 به وقت محلی(18:30 به وقت تهران)
* نیجریه - کره جنوبی، ساعت 19 به وقت محلی(21:30 به وقت تهران)

کد مطلب 977688

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