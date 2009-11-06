به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار پس از برتری 2 بر یک تیمش مقابل ابومسلم مشهد با بیان این مطلب افزود: با وجود برتری مقابل ابومسلم باید اقرار کنم که در نیمه اول این مسابقه عملکرد خوبی نداشتیم. متاسفانه بازیکنان ما در نیمه اول این دیدار تصور می کردند در زنگ تفریح هستند و آنطور که ما می خواستیم عملکرد نکردند.

وی در ادامه عملکرد کریم باقری را در دیدار مقابل ابومسلم مشهد ستود و گفت: ما در این مسابقه بازیکنی چون کریم باقری داشتیم که با عملکرد خوب خود توانست رتیم بازی را عوض کند و در تک موقعیتی که در نیمه اول به دست آورد یک گل به ثمر رساند.

این مربی کروات همچنین با طرح این موضوع که "اگر کریم باقری نبود، مقابل ابومسلم مشهد برنده نمی شدیم"، خاطرنشان کرد: کریم باقری می تواند یک الگو برای بازیکنان جوان پرسپولیس باشد. هر بازیکنی که پیراهن پرسپولیس را برتن می کند باید او را به عنوان یک الگوی مناسب برای خود در نظر داشته باشد.

کرانچار در خصوص دلایل تحول تیم فوتبال پرسپولیس در نیمه دوم دیدار مقابل ابومسلم مشهد، گفت: در بین دو نیمه صحبت‌هایی خیلی جدی با بازیکنان داشتیم که خوشبختانه در نیمه دوم جواب داد و حاصلش بازی خوب تیم در 45 دقیقه دوم بود

کرانچار دوباره به بازی ضعیف تیمش در نیمه اول دیدار مقابل ابومسلم مشهد اشاره کرد و گفت: با وجود بازی ضعیفی که در نیمه اول مقابل ابومسلم داشتیم فکر می کنم عملکرد تیم در نیمه دوم به نحوی بود که عنوان کنیم شایسته پیروزی برابر ابومسلم بودیم.

وی با ابراز خرسندی از کسب 3 امتیاز دیدار مقابل ابومسلم، گفت: در شرایط سختی به این 3 امتیاز رسیدیم امیدوارم بتوانیم از این فرصت به بهترین نحو ممکن برای رشد تیم استفاده کنیم.

کرانچار در ادامه از برنامه های تیمش برای تعطیلات نیم فصل مسابقات لیگ برتر گفت و اینکه در بازه تمرینی 14 روزه برنامه های تاکتیکی و تکنیکی متنوع برای سرخپوشان درنظر گرفته است.

سرمربی کروات تیم فوتبال پرسپولیس در این خصوص گفت: خوشبختانه با یک تعطیلی 3 هفته ای روبرو هستیم. این فرصت خوبی برای ماست که تیم را احیا کنیم. ما در حال حاضر 15 بازیکن در اختیار داریم که از آمادگی کافی برای حضور در مسابقات فشرده لیگ برتر برخوردار نیستند. از آنجائیکه آنها در آستانه آغاز مسابقات به جمع ما ملحق شدند در برنامه های آماده سازی تیم حضور پررنگی نداشتند، شرایط لازم برای همراهی تیم در کلیه مسابقات را ندارند.

وی در ادامه از برنامه های خود برای مهیا کردن این بازیکنان جهت حضوری موفق در نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر یاد کرد و در خصوص تداخل در کار کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: من و عبدی وظیفه داریم از کنار زمین به بازیکنان تذکر بدهیم در این بین برای کمک به تیم از همفکری دیگر دستیارانم نیز استفاده می کنیم.

"فهرست بازیکنان مازاد تیم فوتبال پرسپولیس چه زمانی در اختیار مدیریت این باشگاه قرار می گیرد؟"، کرانچار در پاسخ به این پرسش نیز گفت: هنوز فهرستی به آن شکل تنظیم نکرده ایم. اینکه در فاصله تعطیلات نیم فصل چه بازیکنانی از پرسپولیس جدا می شوند، بسته به نظر مدیریت باشگاه و بازیکنانی است که تمایل به جدایی دارند. به همین خاطر ما سعی می کنیم با هماهنگی باشگاه و بازیکنانی که میل به جدایی دارند، بهترین تصمیم را اتخاذ کنیم.

"آیا شما به شیث رضایی گفته‌اید بر سر بازیکنان فریاد بزند؟"، سرمربی کروات تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش نیز گفت: با توجه به کیفیت بالای بازی شیث رضایی من به این بازیکن گفته‌ام تیم را در زمین فرماندهی کرده و با بازیکنان ارتباط کلامی برقرار کند اما به او نگفته‌ام سر بازیکنان فریاد بزند.

وی درخاتمه گفت: پس از دیدار برابر ابومسلم 5 روز به بازیکنان استراحت خواهم داد. پس از پشت سرگذاشتن این 5 روز از روز چهارشنبه هفته پیش رو دور جدید تمرینات تیم آغاز می شود. ما در دوره ای 15 روز تمرینات تاکتیکی، تکنیکی و بدنسازی خواهیم داشت تا در آغاز دوباره مسابقات لیگ بازی خوبی را مقابل سپاهان به نمایش بگذاریم.