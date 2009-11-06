اصلاحات مجلس از تورم ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها می کاهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن رضایی شامگاه پنج شنبه در حاشیه بیست و پنجمین سالگرد سردار سرلشگر شهید سید هاشم ساجدی در جمع خبرنگاران در مورد ماده 13 این لایحه در ادامه گفت: قانون اساسی باید در اجرای این طرح کاملا رعایت شود و در قانون اساسی مسیر هزینه کردن هر نوع در آمدی مشخص است.

نظام با هیچ تهدیدی متزلزل نخواهد شد

وی در ادامه مهمترین دستاورد امام راحل و شهدا را نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و تاکید کرد: این نظام با هیچ تهدیدی متزلزل نخواهد شد.

رضایی با اشاره به اعتراضات پس از انتخابات افزود: باید همه در محور قانون حرکت کنیم زیرا اگر بر طبق این محور حرکت کنیم می توانیم از نظام و حقوق مردم دفاع کنیم و در همین راستا من نیز به همه توصیه می کنم که محور کارهای خود را قانون قرار دهند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: همچنین رفتار همه نسبت به جمهوری اسلامی باید صادقانه باشد و بر اساس صدق و صداقت عمل کنیم و نباید تنها به دنبال منافع شخصی خود باشیم.

وی با اشاره به دادگاه حوادث پس از انتخابات تصریح کرد: من سیاستهای آقای آملی لاریحانی را تایید می کنم و ایشان با آمدن به قوه قضایی اقدامات خوبی را انجام دادند و همچنین در حال حاضر اقدامات خوبی را در دست اجرا دارند.

رضایی در پایان با اشاره به جایگاه شهید ساجدی اذعان کرد: شهید ساجدی از انسانهای پاک باخته ای بود که در دفاع مقدس نقش بسیار موثری را ایفا کرد و نیز در بسیاری از رزمگاه ها خود در خط مقدم شرکت می کرد و از برترین بازوهای فرماندهان در دفاع مقدس بود.