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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۳۴

رضایی در جمع خبرنگاران:

اصلاحات مجلس از تورم ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها می کاهد

اصلاحات مجلس از تورم ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها می کاهد

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اصلاحاتی که مجلس بر طرح هدفمند کردن یارانه ها انجام داد بخش مهمی از نواقص طرح را جبران کرد و اگر دولت به این اصلاحات عمل کند بخشی زیادی از پیامدهای تورمی این لایحه کاهش پیدا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن رضایی شامگاه پنج شنبه در حاشیه بیست و پنجمین سالگرد سردار سرلشگر شهید سید هاشم ساجدی در جمع خبرنگاران در مورد ماده 13 این لایحه در ادامه گفت: قانون اساسی باید در اجرای این طرح کاملا رعایت شود و در قانون اساسی مسیر هزینه کردن هر نوع در آمدی مشخص است.

نظام با هیچ تهدیدی متزلزل نخواهد شد

وی در ادامه مهمترین دستاورد امام راحل و شهدا را نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و تاکید کرد: این نظام با هیچ تهدیدی متزلزل نخواهد شد.

رضایی با اشاره به اعتراضات پس از انتخابات افزود: باید همه در محور قانون حرکت کنیم زیرا اگر بر طبق این محور حرکت کنیم می توانیم از نظام و حقوق مردم دفاع کنیم و در همین راستا من نیز به همه توصیه می کنم که محور کارهای خود را قانون قرار دهند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: همچنین رفتار همه نسبت به جمهوری اسلامی باید صادقانه باشد و بر اساس صدق و صداقت عمل کنیم و نباید تنها به دنبال منافع شخصی خود باشیم.

وی با اشاره به دادگاه حوادث پس از انتخابات تصریح کرد: من سیاستهای آقای آملی لاریحانی را تایید می کنم و ایشان با آمدن به قوه قضایی اقدامات خوبی را انجام دادند و همچنین در حال حاضر اقدامات خوبی را در دست اجرا دارند.

رضایی در پایان با اشاره به جایگاه شهید ساجدی اذعان کرد: شهید ساجدی از انسانهای پاک باخته ای بود که در دفاع مقدس نقش بسیار موثری را ایفا کرد و نیز در بسیاری از رزمگاه ها خود در خط مقدم شرکت می کرد و از برترین بازوهای فرماندهان در دفاع مقدس بود.

کد مطلب 977691

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