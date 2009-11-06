مسائل اجتماعی را نباید سیاسی کرد/ایران نیازمند جامعه سازی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن رضایی شامگاه پنج شنبه در بیست و پنجمین سالگرد سردار سرلشگر شهید "سیدهاشم ساجدی" در مشهد با بیان اینکه پس از دوره صفویه فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی فرو پاشید، افزود: از دوره صفویه تا پیش از پیروزی انقلاب و طی این 300 سال تمدنهای دیگری در اطراف دنیا به ویژه در غرب به وجود آمد، دنیا در آن زمان دنیا رو به پیشرفت بود ولی ما نزول می کردیم و در حالیکه آنها تمدن می ساختند و علم را کشف می کردند ما تمدن و علوم از دست می دادیم.

وی ادامه داد: این مسائل تا دوران پیش از انقلاب ادامه داشت و انقلاب اسلامی ایران آغازی شد که ایران بار دیگر فرهنگ و تمدن خود را احیا کند ولی در عین حال دشمنان قوی تر در حد قدرتهای جهانی چه در داخل و بیرون از کشور وجود داشت و آنها اجازه نمی دادند که ملت ایران فرهنگ و تمدن بسازد زیرا از پدران خود آموخته بودند که اگر ایران تمدن بسازد همه را فرا می گیرد به همین خاطر مدام جنگ و توطئه را به راه می انداختند.

رضایی اظهار داشت: در آن زمان به جای اینکه دنیا با ما همکاری کند و خیزش ما را که در آن زمان متعلق به یک حزب و گروهی خاص نبود و تمامی مردم، روحانیون، اقلیتهای مذهبی و ... در آن حضور داشتند، تایید کند، توطئه ها، انفجارها و ترورها را علیه ما درست کردند و به راه انداختند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: پس از آن تمامی قدرتها، قدرت خود را روی هم گذاشته و به ایران حمله کردند و پنج استان را اشغال کردند آن هم در زمانی که ایران حتی مهمات و سلاح هم نداشت البته پیش از انقلاب آمریکایی ها برای ما سلاح می فرستادند ولی خودشان آنها را مدیریت می کردند و دست و پای ایران بسته بود و تنها برخی از کشورهای دنیا به صورت مخفیانه و قاچاقی برای ما سلاح و مهمات سرد را می فرستادند.

وی ادامه داد: هدف تمامی آنها روشن بود زیرا هدف این بود که جلوی ایران بگیرند و نگذارند ایران تمدن بسازد یا در انسان سازی، هویت و فلسفه وارد شود، اما به برکت انقلاب تاکنون ناکام مانده اند.

اغراق در مورد شهدا جایز نیست

رضایی در ادامه با بیان اینکه با اغراق در رابطه با شهدا و مقام آنها کاملاً مخالف است، اذعان داشت: نباید در مورد شهدا اغراق کرد و نسبتهای غیر واقعی به آنها داد زیرا با این کار به جای این که آنها را بالا ببریم، کوچکشان می کنیم ولی اگر همان چیزی که هستند را برای مخاطبان این نسل بیان کنیم معجزه رخ می دهد.

وی افزود: ملت ایران با توسل به خدا و همت فرزندان خود راه امام و شهیدان را پیروی می کند و اگر تنها یک ملت باشد که در دنیا مشکلی نداشته باشد، ایران است.

رضایی خاطر نشان کرد: نباید غیر خودی شویم و از تاریخ و ارزشهای خود بیگانه شویم زیرا در این صورت به جای اینکه دشمن ما را تضعیف کند ما خود را تضعیف می کنیم و به جای اینکه دشمن برای ما برنامه ریزی کند خودمان برای جنگ و توطئه برنامه ریزی می کنیم و در همین راستا نباید از ارزشها فاصله بگیریم.

وی تصریح کرد: پس از طی آن 300 سال، امام (ره) دولت را به معنای واقعی در ایران شکل داد و ما یاد گرفتیم که چه طور از وطن خود دفاع کنیم و چگونه سیاست خارجی و سیاست داخلی داشته باشیم اما با توجه به تمامی اینها، امروز باید گام دیگری برداشت که آن جامعه سازی است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ما دولت و ملت را تشکیل دادیم ولی جامعه را نساختیم و امروز در این راستا باید یاد بگیریم که چه طور با هم تعامل کنیم و با هم نیز پیشرفت کنیم و همچنین مردان سیاست و دولتمردان چه طور با هم زندگی کنند زیرا محل دعوای امروز ما سیاست نیست بلکه جامعه محل دعوای امروز ماست و مسئله امروز ما نیز این جامعه سازی است.

وی ادامه داد: نباید مسائل اجتماعی را سیاسی کرد و اگر اعتراضات مردم دنیا اجتماعی است نباید سیاسی شود و نیز مسائل اجتماعی را باید اجتماعی مطرح کرد.

رضایی در پایان با اشاره به دستاوردهای امام (ره) و شهدا اظهار داشت: قانون اساسی، نظام ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دستاوردها و میراثی است که شهدا برای ما به یادگار گذاشتند و باید از این ثروت بزرگ در ساختن جامعه اسلامی استفاده کنیم.