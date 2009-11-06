موفقیت محققان کشور در بکارگیری رگ مصنوعی مبتنی بر نانو بر روی انسان

دکتر علی‌اکبر ولایتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر فناوریهای نانو از فاز آزمایشگاهی وارد فاز صنعتی شده است که این بزرگترین دستاورد محققان، فرهیختگان و صاحبان فکر و تکنولوژی کشور است که توانسته اند حلقه مفقوده پژوهش را در کشور پیدا و تکمیل کنند.

وی به کاربردهای این فناوری در علوم پزشکی اشاره کرد و افزود: این فناوری در تولید پروتزها مانند رگ به کار می رود. زمانی رگی در بخشی از بدن از بین می رود با استفاده از فناوری نانو می توان آن را ترمیم کرد.

ولایتی تولید پروتزهای نانویی را در مرحله آزمایشگاهی دانست و اظهار داشت: ساختن پروتزها با استفاده از فناوری نانو در مرحله آزمایشگاهی است ولی بر روی حیوانات آزمایشهایی انجام شد که موفقیت آمیز بوده است و اخیرا به طور محدود بر روی انسان نیز آزمایش شده که موفقیت حاصل شده است.

وی کارایی فناوریهای مختلف را در گرو عرضه سریع آن در بازار دانست و اضافه کرد: وقتی علم و فناوری توسط افراد مستعدی کسب ‌شود بر اساس آن فناوری نمونه های جدیدی ساخته می شود و با عرضه آن به کارخانه، فناوری به تولید انبوه می رسد و در نهایت به مصرف جامعه می رسد. این امر سبب گردش اقتصادی می شود که ضمن علم آموزی و آموزش فناوری، موجب رشد و توسعه آن نیز می شود.

رئیس مرکز تحقیقات ریه ادامه داد: اگر قرار باشد که عده ای از فرهیختگان و صاحبان علم و فناوری در آزمایشگاهها کارهایی انجام دهند و در صنعت به تولید انبوه نرسد، عملا کار بیهوده ای صورت گرفته است و ریشه آن دیر یا زود خشک خواهد شد ولی زمانی که این فعالیتها به حلقه مکمل افزوده شود، باعث می شود که سیر تولید از مرحله تحقیق آزمایشگاهی تا تولید انبوه، بقا و استمرار این راه بسیار مهم را تضمین می‌کند.

ولایتی یادآور شد: زمانی که صاحبان فکر نتیجه کار خود را در صنعت ببینند و شاهد باشند که دستاورد تحقیقات آنها به تولید انبوه رسیده و وارد بازار شده و منجر به خودکفایی کشور شده است هر محققی در هر حوزه از علم و فناوری که کارایی دارد، کارایی خود را عرضه می کند تا نتیجه آن را ببیند.

مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری به تولیدات علمی کشور در حوزه نانو اشاره و خاطرنشان کرد: تعداد مقالاتی که در حوزه فناوری نانو در 6 ماه اول سال جاری تولید شده در حدی بوده که باعث شده است ایران رتبه 15 جهان را از آن خود کند. این موفقیت حاصل نهضت نرم افزاری است که در کشور اتفاق افتاده است.