سرانه مطالعه در ایران 18 دقیقه/توزیع 800 هزار کارت خرید کتاب

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محسن پرویز عصر پنج شنبه در حاشیه افتتاح پنجمین نمایشگاه سراسری کتاب استان کرمانشاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این بررسی بدون احتساب مطالعه کتابهای درسی و موظفی دانشجویان و دانش آموزان، کتابهای ادعیه و قرآنی و نیز مطالعات در فضای وب است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های وزارت ارشاد جهت گسترش فرهنگ کتابخوانی و کمک به این موضوع گفت: در راستای حمایت این وزارتخانه از اقشار هدف در بخش کتاب، طی دو سال گذشته بیش از 800 هزار قطعه کارتهای الکترونیکی مخصوص خرید کتاب بین گروه های هدف توزیع شده است.

پرویز افزود: در راستای حمایت های فرهنگی وزارت ارشاد از اقشار مختلف جامعه به دلیل کثرت جمعیت و عدم تحقق حمایت از تمامی اقشار جامعه این وزارتخانه اقدام به تعریف گروه های هدف فرهنگی کرد، لذا گروه هایی نظیر دانشجویان، طلاب حوزه های علمیه ، اهالی قلم و نویسندگان بعنوان گروه هدف مورد حمایت قرار گرفتند.

وی ادامه داد: تقویت کتابخانه های مساجد و مدارس و نیز توجه به توسعه کتابخانه های باز از جمله دیگر اقدامات این وزارتخانه جهت هدایت مردم به سمت فرهنگ کتاب خوانی و افزایش سرانه مطالعه در کشور است.

پرویز در ادامه در خصوص برنامه های وزارت ارشاد جهت ارتقای فرهنگ عمومی جامعه گفت: دولت به تنهایی قادر به ارتقای فرهنگ عمومی جامعه نیست هر چند در این زمینه با ارائه سیاستهای کلان، پشتیبانی و نظارت اقداماتی را انجام داده ولی در این راستا تمامی اقشار مختلف جامعه باید تلاش کرده و دولت را همراهی کنند.

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص کیفیت نمایشگاه های کتاب و میزان استقبال مردم از آنها گفت: به جرأت می توان گفت برگزاری نمایشگاه های کتاب در استانها از نمایشگاه های مشابه آن در خارج از کشور به لحاظ استقبال مردم و حضور ناشرین، برتر است و در هیچ کجای دنیا هیچ نمایشگاه کتابی حتی نمایشگاه های معتبر جهانی با این میزان استقبال مردمی مواجه نمی شوند.

یکصد و پنجاهمین نمایشگاه سراسری کتاب استانی عصر پنج شنبه در محل نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه با حضور 290ناشر از سراسر کشور افتتاح و تا 20آبان ماه جاری برای بازدید علاقمندان دایر است.

محسن پرویز تابستان سال گذشته میزان سرانه کتابخوانی کشور بدون احتساب مطالعه کتابهای درسی، مجلات و مقاله های علمی را 10 دقیقه در شبانه روز اعلام کرده بود.

وی پیشتر در افتتاحیه نمایشگاه کتاب استانی خراسان جنوبی نیز گفته بود آماری در مورد سرانه مطالعه کتاب که دارای پشتوانه پژوهشی باشد، نداریم و آمارهایی که در مورد سرانه مطالعه در کشور ارائه می‌شود از هیچ پایه و اساس علمی برخودار نیست.

پرویز سال گذشته در نمایشگاه کتاب همدان نیز گفته بود: سرانه مطالعه کتاب در دهه گذشته حدود دو تا سه دقیقه بوده است.

علی‌اکبر اشعری، نیز پیشتر گفته بود هر شهروند ایرانی در شبانه‌روز تنها دو دقیقه از وقت خود را به خواندن کتاب اختصاص می‌دهد که البته اظهارات اشعری در زمان خودش با واکنش برخی از مسئولان مواجه شده بود.

وی گفته بود در صورتی که مطالعه کتاب‌های درسی را هم در نظر بگیریم، سرانه مطالعه در ایران به حدود شش دقیقه در شبانه روز می‌رسد.

محمدحسین صفار هرندی، وزیر ارشاد وقت نیز در آستانه برگزاری نمایشگاه کتاب تهران آمارهایی را که در زمینه سرانه مطالعه ایرانی‌ها اعلام می‌شد، مغشوش و مشوش خوانده بود.

هم اکنون پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تلاش می‌کند با همکاری تعدادی از استادان دانشگاه‌های تهران سرانه مطالعه در ایران را آمارگیری کند.

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات سال 78 تأسیس شد تا بخشی از وظایف پژوهشی وزارت ارشاد را در زمینه مسائل فرهنگی، هنری و ارتباطات انجام دهد.

از سوی دیگر نهاد کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور نیز کمیته‌ای را با عنوان "کمیته سنجش میزان مطالعه" تشکیل داده تا به بررسی نوع، موضوع و قالب‌های مطالعه در ایران بپردازد.

وزارت ارشاد و نهاد کتابخانه‌های عمومی قصد دارند مطالعه قرآن و ادعیه را در سرانه مطالعه ایرانی‌ها لحاظ کند با این حال برخی از مسئولان فرهنگی نسبت به این مسئله انتقاد کرده‌اند.

میانگین سرانه مطالعه در جهان به گفته مسئولان کشور حدود 45 دقیقه است.