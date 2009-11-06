پنجمین نمایشگاه سراسری کتاب استان کرمانشاه گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: طی چهار سال گذشته تلاش شد تا نمایشگاه های کتاب استانی از حالت صرف نمایشگاهی خارج و به یک جشنواره فرهنگی تبدیل شود، لذا طی این مدت نمایشگاه های مختلف در اقصی نقاط کشور با این هدف به شکل مطلوبتر از گذشته برگزار شد.

وی در ادامه با اشاره به سیاستهای وزارت ارشاد در حوزه کتاب گفت: این وزارتخانه در سه حوزه اصلی در بخش کتاب برنامه هایی را در دستور کار خود دارد که توجه به ادبیات داستانی و تلاش برای شناسایی و پرورش استعدادهای جوان، توجه به حوزه کتاب کودک و معرفی نشر ایران در خارج از کشور از آن جمله است.

پرویز در ادامه با اشاره به اقدامات انجام گرفته جهت تحقق این سه حوزه کاری گفت: حمایت از چاپ کتاب های نوقلمان مستعد، برگزاری نمایشگاه اختصاصی کتاب کودک و برنامه ریزی جهت حضور در نمایشگاه های خارج از کشور از جمله اقدامات انجام گرفته در این راستا می باشد.

توزیع کارتهای الکترونیکی 200 هزار ریالی خرید کتاب به دانشجویان

وی در ادامه از اعلام آمادگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت توزیع کارت های الکترونیکی 200 هزار ریالی به دانشجویان دانشگاه ها جهت خرید کتاب خبر داد و گفت: در صورتیکه دانشگاه های کشور 50 درصد هزینه شارژ این کارتها را تقبل کنند این وزارتخانه آماده ارائه کارت ها مذکور است.

در ادامه این مراسم احمد رجبی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه نیز با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه گفت: ترویج فرهنگ مطالعه و افزایش سطح آگاهی عموم، اشاعه فرهنگ نوشتاری و افزایش سرانه مطالعه، حمایت از ناشرین و مولفین، عرضه کتابهای تازه ناشرین کشور و دسترسی راحت مردم به کتاب از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

وی در ادامه با بیان اینکه در این نمایشگاه بیش از 500هزار جلد کتاب عرضه می شود، گفت: در این نمایشگاه 40هزار عنوان کتاب توسط 290ناشر از سراسر کشور در قالب 220غرفه به مدت یک هفته عرضه خواهد شد.

رجبی با اشاره به تخفیف 40درصدی کتاب در این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه 350 میلیون تومان بن حمایتی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تخفیف 20درصد عرضه می شود، همچنین ناشرین نیز 20درصد تخفیف جداگانه را اعمال خواهند کرد که در مجموع کتابهای عرضه شده در این نمایشگاه با 40درصد تخفیف به دست علاقه مندان خواهد رسید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در ادامه با تشریح برنامه های جنبی این نمایشگاه خاطر نشان کرد: چهره نگاری از مشاهیر فرهنگ، ادب و هنر کرمانشاه توسط یکی از اساتید برجسته استان، اجرای هر روزه نمایش طنز، برگزاری نشستهای تخصصی در حوزه کتاب با حضور صاحب نظران و کارشناسان، برگزاری نماشگاه تجسمی و کاریکاتور، برپایی غرفه اصلاح الگوی مصرف و نیز برپایی غرفه پاسخ به سئوالات شرعی توسط یکی روحانی مستقر از جمله برنامه های جنبی این نمایشگاه است.

در مراسم افتتاح یکصد و پنجاهمین نمایشگاه کتاب استانی در کرمانشاه، امام جمعه، استاندار و جمعی از مسئولان کرمانشاه نیز حضور داشتند.

پنجمین نمایشگاه سراسری کتاب استان کرمانشاه از 14 تا 20 آبان ماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی کرمانشاه دایر و همه روزه از ساعت 9 تا 12و 15تا20 آماده بازدید علاقمندان است.