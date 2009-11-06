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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۳۴

باب راس حرم مطهر امام حسین (ع) وارد کرمانشاه شد

باب راس حرم مطهر امام حسین (ع) وارد کرمانشاه شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: باب راس حرم مطهر امام حسین (ع ) جهت انتقال به کربلای معلی شامگاه پنج شنبه وارد کرمانشاه شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان کرمانشاه شامگاه پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درب باب راس حرم مطهر امام حسین (ع) تا چند روز آینده از طریق مرز مهران به کربلای معلی برای نصب در حرم مطهر امام حسین (ع) ارسال خواهد شد.

 

حجت الاسلام مصطفی حسینی منش افزود: برای ساخت این درب یک میلیارد و 200 میلیون ریال از محل کمکهای مردم استان کرمانشاه هزینه شده است. 

 

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه در زمان حکومت صدام توجهی به اماکن متبرکه در عراق نمی شد و تمام این اماکن به خصوص دربهای حرم های معصومین از نظر کیفی از دست رفته بودند که با کمکهای مردم کرمانشاه و ستاد عتبات عالیات استان، تصمیم بر این شد تا تمامی این دربها تعویض و بازسازی شوند.

 

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: خوشبختانه تاکنون هشت باب از دربهای حرم مطهر امام حسین (ع) و حضرت ابالفضل العباس(ع) بازسازی شده که تمامی وسایل و چوبهای ساخت این دربها با مساعدت مردم کرمانشاه خریداری شده است.  

 

درب باب راس حرم مطهر امام حسین (ع) در ابعاد 2.60 در 2.60 متر با چارچوب استیل پیچی، ساج برمه با قلم زنی برجسته کاری بر روی لنگه ها و چارچوب و نوع میناکاری پرواز نی نقطه ایی اعلا با میزان 87 کیلوگرم مس مصرفی و حدود پنج کیلوگرم طلای آبکاری شده در استانهای اصفهان و قم و شهرری ساخته شده است.

 

جمع کثیری از مردم کرمانشاه پنجشنبه شب در مراسمی معنوی که به منظور استقبال از این درب در مسجد هوانیروز کرمانشاه برگزار شد، شرکت کردند.

کد مطلب 977699

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