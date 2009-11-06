صبح تا شام با مشکلات صنایع استان مرکزی/فعالیت صنایع با 25 درصد ظرفیت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، پس از طرح مشکلات صنایع استان و پیگیری رسانه های استانی و مسئولان دولتی و صنعتی استان، بالاخره گرچه محرابیان وزیر صنایع خود به استان نیامد اما از بام تا شام روز گذشته، گروهی به همراه معاون وزیر صنایع کشور برای بازدید و تشکیل جلسه پیرامون مشکلات صنایع استان مرکزی سری به اراک زدند.

آنان طی جلسات و بازدیدهای اداری و صنعتی، به جستجوی راهی برای برطرف کردن مشکلات شدند و گویا دردها، سر باز کرده و قرار است درمان و مرحمی بر زخم صنعتگران این استان گذاشته شود.

مسئولان استان نیز بر مشکلات صنعتگران صحه گذاردند چنانچه استاندار استان مرکزی گفت: استان مرکزی استان دوم کشور در زمینه صنایع مادر است اما بسیاری از واحدهای بزرگ آن با 25 درصد ظرفیت کار می کنند.

کمبود نقدینگی مشکلی که از مدتها نقل محافل است

در این دیدار رئیس بانک صنعت و معدن کشور نیز حضور داشت که حضور وی تاکیدی بر وجود نقدینگی در مشکلات صنایع است، مشکلی که از مدتها پیش در تحلیل مشکلات صنایع استان مرکزی مطرح است.

استان مرکزی را به استان صنعت کشور می شناسند به طوریکه در زمانی روند مهاجرت به این استان به دلیل وجود کار از حد معمول خارج شد.

اکنون در استان مرکزی مردمان بسیاری از شهرهای مختلف کشور می توان یافت که در واحدهای صعتی مشغول کار هستند و خوشحالند شغلی دارند و نان حلالی به خانه می برند.

خصوصی سازی نادرست و واگذاری به صرف سرمایه دار بودن و نبود برنامه جامع برای صنایع بزرگ استان مرکزی از عمده ترین مشکلات صنعت این استان دارای صنایع مادر است

اما مدتی است این "آب باریکه" کارگران دلخوش دچار مشکلاتی شده و زندگی کارگران و صاحبان واحدها را تهدید می کند.

بیکاری و پرداخت نشدن به موقع حقوق و در نهایت اعتراضهای مکرر کارگری مهمترین محصول، کاهش تولید، واگذاریهای نادرست واحدهای کوچک و بزرگ به بخش خصوصی و به قول یکی ازکارشناسان اقتصادی به کارنابلدان اقتصاد و تولید و واگذاری به صرف سرمایه داربودن، بی توجهی به مسائل و ایجاد حجم زیاد مشکلات و نبود برنامه استراتژیک برای واحدهای بزرگ در استان مرکزی است.

یکی از کارشناسان اقتصادی در توضیح دلایل کاهش صادرات صنعتی استان مرکزی که به بیش از 200 هزار دلار می رسد گفت: سیاست تولید برای صادرات و نه فقط استفاده داخلی درصنایع بزرگ کشور باید جدی گرفته شود امری که سنگ بنای آن در سالهای گذشته باید گذاشته می شد تا اکنون به وضعیت رکود در واحدها نرسیم.

استفاده از 25 درصد ظرفیت صنایع استان مرکزی برای تولید

استاندار استان مرکزی با این بیان اینکه که اکنون بسیاری از واحدهای صنعتی استان با 25 درصد ظرفیت برای تولید استفاده می شوند، شاه بیت درددل صنایع را به زبان آورد.

علی اکبر شعبانی فرد با بیان اینکه، واردات یکی از مکشلات ایجاد شده برای تولیدات داخلی است، تاکید کرد: چنانکه واردات نخ باعث ایحاد بحران در بزرگترین مرکز تولید کننده نخ خاورمیانه در فرمهنی اراک شده است.

شعبانی فرد یادآور شد: مدیریت منابع٬ تولید و بازار باید در اختیار وزارتخانه باشد و گرنه مشکلات ادامه می یابد و توجه به صنایعی که در خوشه های صنعتی استان از جمله ریل، آلومینیم، فازکاری و واحدهای سازه ای می توانند بخشی از مشکلات را حل کند بسیار موثر است.

وی با اشاره به ایجاد ظرفیتهای جدید برای صنعت در استان از راه اندازی شهرک صنعتی چوب در استان خبر داد و تاکید کرد که این شهرک می تواند فرصتهای جدیدی برای اشتغالزایی باشد.

استاندار مرکزی در ادامه به مشکلات واگذاری برخی واحدهای صنعتی استان اشاره کرد و خواستار نظارت دقیق در واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات به بخش خصوصی شد و توضیح داد: بی توجهی برخی سهام‌داران جدید به الزامات قانونی مطرح شدن در سند واگذاری مشکلات جدی را در استان ایجاد کرده که نیازمند نظارت و پیگیری جدی است.

شعبانی فرد از پرداخت بیش از 800 میلیارد تومان از منابع داخلی بانک‌های استان و 125 میلیارد تومان از محل طرح‌های زودبازده به صنایع استان خبر داد که این سخن نشان از وجود بحران در صنایع استان است.

شهرک صنعتی چوب در استان مرکزی راه اندازی می شود/ نظارت دقیق بر کارخانجات واگذار شده به بخش خصوصی ضروری است استاندار استان مرکزی

وی صنعت و معدن را بازرترین بخش ایجاد اشتغال دانست و گفت: ما در استان نیازمند حفظ اشتغال و افزایش آن هستیم و با توجه به مزیت اقتصادی استان در این زمینه باید توجه بیشتری شود.

سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی کم است

رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی نیز در این بازدید با اختصاص زمان بیشتر سخنرانی خود به توانمندیهای صنعت استان گفت: بیش از دو هزار و 500 واحد صنعتی با بیش از 61 هزار میلیارد سرمایه گذاری زمینه اشتغال بیش از 96 هزار نفر در استان مرکزی را فراهم کرده اند و این استان علیرغم مشکلات که برطرف شدنی است، مستعد سرمایه گذاری است.

علیرضا زواشی، سه مشکل اصلی صنعت و معدن استان را، بالابودن میزان ریسک سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن٬ عدم استفاده کامل از ظرفیت‌ واحدهای موجود که مهمترین دلیل آن کمبود نقدینگی است و کمبود سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی اعلام کرد و گفت: این مشکلات همگی با تعامل و تدبیر قابل حل هستند.

مالیات و گردش مالی اکثر واحدهای صنعتی استان مرکزی به خارج استان می رود!

معاون برنامه ریزی استانداری استان نیز با بیان اینکه، حساب واحدهای صنعتی باید به استان منتقل شود، گفت: استان مرکزی دارای زیرساختها و دارای شرایط افزایش توانمندیهای مورد نیاز صنایع برای گردش مالی و صادرات است و ضروری است حساب مالی و بانکی صنایع به استان منتقل شود.

محمدرضا عاشوری افزود: با اینکه صنایع مستقر در استان از منابع مالی و اعتبارات استان استفاده می کنند، عواید مالیات، بیمه اجتماعی و گردش مالی اکثر این واحدها به خارج استان می رود.

قانون حداکثر استفاده از توان داخل رعایت شود

یکی از مسائلی که مدیران و دست اندرکاران واحدهای صنعتی در این بازدید یک روزه مورد تاکید قرار دادند موضوع قانون "استفاده از حداکثر توان داخل" بود که بارها از زبان آنان شنیده شد.

استفاده از حداکثر توان داخل، تاکید بر استفاده از توانمندیهای صنعتی و سازه ای برای پیشبرد برنامه های توسعه کشور است.

واردات واگنهای مستعمل و انواع تولیدات خارجی با وجود تولید در داخل کشور به خصوص در بخش نخ و کفش، واگذاری انجام برخی پروژه های ملی به شرکتهای خارجی از جمله طرح توسعه پالایشگاه اراک که با وجود صنایع پالایشگاه ساز به خارجیها سپرده شد از مواردی است که به عقیده صنعتگران نشان بارز بی توجهی به قانون حداکثر استفاده از توان داخل است.

گریزی به دیگر مشکلات

در این بازدید مسئولان انجمنها و خوشه های صنعتی، صنایع ریلی، نفت و گاز، قطعه سازان خودرو، صنایع برق و الکترونیک و ایزوگام نیز در سخنانی دغدغه های خود را مطرح کردند.

شفاف ترین مسائلی که مطرح شد، حمایت کمرنگ از تشکل های صنعتی و معدنی، عدم توجه کافی به واحدهای متوسط و کوچک، نبود برنامه منسجم برای خصوصی کردن شهرکهای صنعتی، نقص قوانین، رعایت نشدن قانون استفاده از 51 درصد توان داخل، بالا بودن قیمت تمام شده کالاها، واردات بی برنامه برخی محصولات صنعتی و ماشین آلات بود.

منوچهر توسطی ریئس خانه صنعت و معدن استان نیز، کمرنگ بودن حمایتها در زمان مواجهه با بحران اقتصادی، مشکلات جدی در قوانین بخش معدن، نبود حمایت جدی قضایی از معدنکاران و خالی بودن جایگاه صنایع حوزه نفت و گاز در وزارت صنایع را از جمله مسائلی اعلام کرد که صنعتگران استان مرکزی از ناحیه آنها در رنجند.

عزم وزارت صنایع رفع مشکلات است

معاون اقتصادی وزیر صنایع و معاون در خاتمه پس از شنیدن نظرات مسئولان و صنعتگران استان مرکزی، عزم وزارت صنایع را درراستای کاهش و رفع مشکلات عنوان کرد و از تشکیل میزهای کاری در این زمینه خبر داد.

افشین روغنی گفت: با این حال ممکن است یا اطلاع رسانی نشود یا کار از حیطه ما خارج شود و یا رفع مشکل زمان بر باشد پس باید با برنامه ریزی حرکت کنیم.

کمبود نقدینگی، کاهش فروش و انباشت محصول از عمده ترین مشکلات صنعت کشور است معاون اقتصادی وزیر صنایع

وی گفت: کارگروه حمایت از تولید که با حضور رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و هفت نفر از وزرا تشکیل شده در تلاش است مشکلات را کم کند.

روغنی با تایید دیدگاه مطرح شده در جلسه، کمبود نقدینگی٬ کاهش فروش و انباشت محصول را مشکل اصلی صنعت کشور دانست.

وی تاکید کرد: از این پس دستگاه‌های دولتی باید کالای داخلی بخرند مگر نوع داخلی آن موجود نباشد و مجبور شوند خارجی بخرند که در این زمینه فهرستی در حال تهیه است.

معاون امور اقتصادی وزیر صنایع و معادن در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: این موضوع قانونی است که در مجلس تصویب شده و باید انجام شود.

آمار دقیقی از میزان تولید نداریم

معاون وزیر در ادامه، کاهش واردات خودور را دلیلی بر حمایت از تولید داخلی دانست و ادامه داد: آمار دقیقی از میزان تولیدات در سطح کشور موجود نیست و سال گذشته 400 کارخانه و واحد صنعتی و امسال حدود 800 کارخانه به صورت آماری در حال رصد شدن هستند.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود رصد واحدها برای به دست آمدن برآورد درست، تا دوهزار واحد در ماه افزایش یابد و چنانچه مشخص شود با کاهش شدید تولید مواجه هستند باید علت بررسی شود.

روغنی خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت به داخل کشور به وزارت بازرگانی توصیه اکید و قانونی شده که این گونه کالاها را ثبت سفارش نکند.

وی با اعلام اینکه ساز و کار کشور قبل از انقلاب بر اساس واردات بوده است، افزود: باید با مدیریت بر واردات، تسهیلات و امتیازاتی که به واردات تخصیص دارد را به بخش صادرات نیز تزریق کرد.



تامین مابه التفاوت نوسانات ارز با دولت است

مدیرعامل بانک صنعت و معدن ایران نیز در این بازدید با اشاره به مشکل ارزی و نقدینگی واحدهای صنعتی با بیان اینکه، تامین مابه التفاوت نوسانات نرخ ارز اگربیش از 10درصد باشد با دولت است، گفت: ضمانت اجرایی مصوبات کارگروه حمایت از تولید، اجرای مصوبات توسط بانکهاست در غیر این صورت به هیئت تخلفات معرفی می شوند.

محمدرضا پیشرو با بیان اینکه مدت سرمایه در گردش به نفع واحدهای تولیدی افزایش یافته است، افزود: سرمایه در گردش به صورت سقف دائمی شده است و اگر حساب‌های مشتری و متقاضی در شعب متمرکز شود به سقف دائمی تبدیل خواهد شد و به دفعات وهر بار که مبلغی را واریز می‌کند٬ دوباره می تواند آنرا دریافت کند.

قانونی شدن گاز و آب و برق کشی به شهرکهای صنعتی

معاون سازمان صنایع کوچک ایران نیز گفت: در پیشنویس قانون برنامه پنجم توسعه، ارائه خدمات آب و برق و گاز در شهرک های صنعتی هدفگذاری شده است.

مسعود شفیعی افزود: 15 راهکار حمایتی از صنایع کوچک در قالب برنامه جامعی تدوین شده که به صورت نرم افزاری، توسعه این بخش را تسهیل می کند.

وی گفت: 192خوشه صنعتی در کشور مطالعه شده که 42خوشه آن عملیاتی شده است.

در پایان این بازدید طولانی قرار شد مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی استان با تشکیل کارگروههای تخصصی، رسیدگی و برای حل تک تک آنها برنامه ریزی شود.