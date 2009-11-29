چهار جلسه تمرین ملی پوشان ایران در قاهره / فردا آغاز رقابتها

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتها از روز دوشنبه در قاهره مصر آغاز و سه روز به طول خواهد انجامید. تیم ملی ایران با ترکیبی کامل در دو بخش مردان و بانوان در این مسابقات به میدان خواهد رفت.

تیم ملی ایران بامداد جمعه راهی مصر شد و پس از ورود به قاهره و استقرار درهتل " نوبوتل" عصر جمعه تمرینات خود را زیر نظر "کانگ" سرمربی کره ای آغاز کرد. ملی پوشان کشورمان روز شنبه برای شرکت در چهارمین دوره مسابقات قهرمانی پومسه جهان ثبت نام کردند و 4 جلسه تمرین را نیز تاکنون انجام داده و در شرایط آمادگی مناسبی قرار دارند.

این تیم با ترکیب زهرا افتخاری، بدری اسدی، مهسا مردانی، ساناز خرمی پور، فاطمه اسدپور، کلثوم ملا مددخانی، نسترن ملکی، زهرا هادی زاده و نگین گیل سمایی در بخش بانوان و سید حسن زاهدی، محمد تقی حاتمی، علی سلمانی، حمید نظری، اکبر فروزان، علی براری، هادی ترکاشوند، علی نادعلی، احمد اخلاقی و مهدی جمالی تیم ملی مردان ایران را در این مسابقات شرکت خواهد کرد.

احمد لاریجانی و سعید خانیان دو داوربین المللی هستند که با تایید فدراسیون جهانی، برای داوری در این پیکارها انتخاب شده اند.

تیم ملی ایران با عنوان نایب قهرمان دوره قبل در این مسابقات حضور یافته و برای دفاع از عنوان خود به میدان خواهد رفت.