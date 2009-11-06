هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: طرح ساماندهی هیئت های مذهبی و تشکل های دینی در کشور در راستای استاندارد سازی و هدفمند کردن برنامه های آنان در کشور به اجرا در می آید.

وی ادامه داد: در سالهای گذشته روند شکل گیری هیئت های مذهبی به صورت خودجوش و مردمی بوده که سازمان تیلغات اسلامی با هدف حمایت های بیشتر از فعالیتهای این هیئت ها و همچنین در راستای استاندارد سازی فعالیتهای آنان طرح ساماندهی هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی دارای مجوز را در کشور اجرا می کند.

مدیر کل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلغیات اسلامی کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این بخش بیان داشت: خوشبختانه با توجه به اقداماتی که در طول سال گذشته و امسال برای اجرای هر چه بهتر این طرح صورت گرفته میزان انحرافات در برنامه های کاری تشکلهای دینی و هیئت های مذهبی به طرز قابل توجهی کاهش یافته است.

حجت الاسلام دیلمقانی یادآور شد: در حال حاضر بیش از 52 هزار هیئت مذهبی و تشکل دینی در سراسر کشور شناسایی شده اند که تلاش ما در سازمان تبلیغات اسلامی این است با شناسنامه دار کردن هیئتهای مذهبی میزان دسترسی به آنان و همچنین استاندارد سازی برنامه های مختلف را به نحو قابل قبولی مورد توجه قرار دهیم.

وی در ادامه با اشاره به بومی سازی برنامه های تشکلهای دینی و هیئتهای مذهبی در استان های مختلف کشور عنوان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی با هدف توجه به نیازهای مختلف مردم کشور و بر اساس فرهنگ هر منطقه تلاش می کند که برنامه های هیئت های مذهبی و تشکلهای دینی را به سمت و سوی بومی شدن سوق دهد و در این راستا نیز برنامه های مختلف در دستور کار قرار گرفته اند.