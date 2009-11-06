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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۴۵

دیلمقانی:

هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی ساماندهی می شوند

هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی ساماندهی می شوند

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر کل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلغات اسلامی کشور از ساماندهی هیئت های مذهبی و تشکل های دینی در راستای هدفمند کردن فعالیت های آنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: طرح ساماندهی هیئت های مذهبی و تشکل های دینی در کشور در راستای استاندارد سازی و هدفمند کردن برنامه های آنان در کشور به اجرا در می آید.

وی ادامه داد: در سالهای گذشته روند شکل گیری هیئت های مذهبی به صورت خودجوش و مردمی بوده که سازمان تیلغات اسلامی با هدف حمایت های بیشتر از فعالیتهای این هیئت ها و همچنین در راستای استاندارد سازی فعالیتهای آنان طرح ساماندهی هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی دارای مجوز را در کشور اجرا می کند.

مدیر کل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلغیات اسلامی کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این بخش بیان داشت: خوشبختانه با توجه به اقداماتی که در طول سال گذشته و امسال برای اجرای هر چه بهتر این طرح صورت گرفته میزان انحرافات در برنامه های کاری تشکلهای دینی و هیئت های مذهبی به طرز قابل توجهی کاهش یافته است.

حجت الاسلام دیلمقانی یادآور شد: در حال حاضر بیش از 52 هزار هیئت مذهبی و تشکل دینی در سراسر کشور شناسایی شده اند که تلاش ما در سازمان تبلیغات اسلامی این است با شناسنامه دار کردن هیئتهای مذهبی میزان دسترسی به آنان و همچنین استاندارد سازی برنامه های مختلف را به نحو قابل قبولی مورد توجه قرار دهیم.

وی در ادامه با اشاره به بومی سازی برنامه های تشکلهای دینی و هیئتهای مذهبی در استان های مختلف کشور عنوان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی با هدف توجه به نیازهای مختلف مردم کشور و بر اساس فرهنگ هر منطقه تلاش می کند که برنامه های هیئت های مذهبی و تشکلهای دینی را به سمت و سوی بومی شدن سوق دهد و در این راستا نیز برنامه های مختلف در دستور کار قرار گرفته اند.

کد مطلب 977706

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