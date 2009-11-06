نهادینه کردن ورزش همگانی در جامعه یک مسئله فرابخشی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد شفیعی شامگاه پنج شنبه در جلسه هماهنگی همایش بزرگ و استانی پیاده رویی خانواده اظهار داشت: نهادینه کردن فرهنگ ورزش همگانی در جامعه یک مسئله فرابخشی است و تمامی دستگاه های دولتی و بخش های غیردولتی باید در این راستا تربیت بدنی را کمک و یاری نمایند.

وی ادامه داد: تربیت بدنی استان کردستان در طول دو سال گذشته و با هدف عمومی کردن ورزش در استان اقدامات و برنامه های بسیار خوبی را در حوزه ورزش همگانی انجام داده که در این راستا از همکاری سایر دستگاه های دولتی استان نیز بهره مند شده است ولی این اقدامات برای نهادینه کردن فرهنگ ورزش همگانی در جامعه کافی نیست و باید یک برنامه ریزی منسجم و هدف گذاری مشخص در بین تمامی دستگاه های دولتی استان صورت گیرد.

مدیر کل تربیت بدنی استان کردستان توجه به ورزش های همگانی را زیرساخت اساسی برای پرورش استعدادهای درخشان و توسعه ورزش قهرمانی در استان خواند و یادآور شد: توجه هر چه بیشتر به ورزش های همگانی باعث می شود که ما در بخش قهرمانی نیز به موفقیت های چشم گیری در کشور دست یابیم.

شفیعی با اشاره به برگزاری همایش بزرگ راهپیمایی در استان کردستان که قرار است 29 آبان ماه و همزمان با روز خانواده در سنندج برگزار شود، خاطرنشان کرد: این همایش در راستای گرامیداشت روز خانواده و با هدف ترویج ورزش همگانی در بین خانواده های استان برگزار می شود.

وی با اشاره به همکاری دستگاه ها و سازمان های مختلف دولتی استان در راستای برگزاری هر چه بهتر همایش راهپیمایی خانواده در 29 آبان ماه بیان داشت: با توجه به رایزنی های صورت گرفته قرار است این برنامه فرهنگی ورزشی به صورت مستقیم از شبکه سوم سیما نیز پخش شود.

مدیر کل تربیت بدنی استان کردستان گفت: ثبت نام افراد برای شرکت در همایش راهپیمایی خانواده از شنبه هفته آینده آغاز می شود و قرار است بیش از 500 جایزه مختلف و به صورت قرعه کشی به شرکت کنندگان اهدا شود.