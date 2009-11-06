محمد هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه بحث هدفمند شدن یارانه ها باعث تورم می شود، گفت: بحث آثار تورمی هدفمندسازی یارانه ها مشمول کل اقشار جامعه می شود، به همین ترتیب آثار تورمی این بحث را در دانشگاههای دولتی و غیر دولتی نیز می توان مشاهده کرد اما دولت ادعا می کند که می خواهد به هفت گروه در جامعه یارانه دهد بنابراین حتما مستضعفینی که می خواهند در سیستم آموزشی شهریه ای تحصیل کنند در یک جایی از یارانه دولتی بهره مند می شوند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: اگر کلان یارانه را در نظر بگیریم، دولت می گوید به هفت دهک یارانه می دهد و فقط به 3 دهک یارانه نمی پردازد. دانشجویان نیز از دهک های جامعه هستند بنابراین دانشجویانی که از دهک های پائین هستند بر طبق اظهارات دولت باید یارانه بگیرند.

هاشمی در پی طرح این سئوال که "آیا آثار تورمی هدفمندسازی یارانه ها (حذف یارانه های انرژی) در دانشگاههای غیردولتی به افزایش شهریه ها تا جایی که به محدود شدن جامعه مخاطبان آموزش عالی شهریه ای شود، نمی انجامد؟" خواستار کار کارشناسی بر روی آثار تورمی هدفمندسازی یارانه ها در این حوزه و سایر حوزه ها شد و به مهر گفت: دولت مدعی است که کار کارشناسی زیادی انجام داده است.

وی افزود: البته این طور هم نیست که کار کارشناسی بر روی هدفمندسازی یارانه ها نشده باشد. حذف یارانه ها مربوط به الآن نیست بلکه از قبل شروع شده است. دولت آقای هاشمی برای این کار فرمولی داشت اما دولت آقای خاتمی آن را متوقف کرد و خودش مطالعه ای انجام داد و پیشنهاد دیگری داشت. پیشنهاد دولت اصلاحات در قانون بودجه آمد اما اجرایی نشد. اکنون همان پیشنهاد با اصلاحات و بررسیهای کارشناسی دیگری ابتدا در سطح چشم انداز مطرح شد، سپس در قانون برنامه آمد تا اینکه اکنون به لایحه بودجه رسیده و می خواهد عملیاتی شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: بنابراین بر روی بحث حذف یارانه ها کار کارشناسی صورت گرفته و منحصر به یک دولت هم نیست. همچنین در چند دوره مجلس شورای اسلامی نیز مورد کار کارشناسی قرار گرفته است.

هاشمی معتقد است: هیچ شکی نیست که حذف یارانه ها باعث تورم در بخشهای مختلف می شود اما برای اینکه قضاوت شود که آیا افزایش شهریه باعث محدود شدن جامعه مخاطبان دانشگاههای غیر دولتی می شود یا خیر، باید مطالعه ای آماری بر روی آثار تورمی هدفمندسازی یارانه ها بر هزینه های اداره یک محیط دانشگاهی و سپس تاثیر آن بر افزایش شهریه دانشجویان داشت.

محمد هاشمی درباره آثار تورمی حذف یارانه ها بر روی شهریه دانشگاه آزاد اسلامی نیز گفت: درست است که بخشی از دانشجویان و مخاطبان دانشگاه آزاد اسلامی در رفاه به سر نمی برند اما برای اینکه تاثیر حذف یارانه ها بر افزایش شهریه دانشگاه را بررسی کنیم باید مطالعه انجام شود تا مشخص شود آیا این افزایش شهریه به حدی است که بتواند فشار شهریه را آن قدر زیاد کند که به محدود شدن متقاضیان تحصیل در این دانشگاه یا سیستمهای آموزشی مشابه که مبتنی بر شهریه هستند، بیانجامد.

وی ابراز عقیده کرد: هر چند آماری در دست نیست اما به نظر می رسد سهم انرژی در اداره یک مجتمع فرهنگی، دانشگاهی یا بیمارستانی آن قدر زیاد نیست که حذف یارانه ها چنان تاثیری داشته باشند که بتوانند عده ای را از ورود به دانشگاه غیر دولتی یا بهره گیری از مدرسه غیر انتفاعی و یا استفاده از بیمارستان خصوصی محروم کند.