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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۰۴

نماینده ولی فقیه در فارس:

تذکر لسانی باید با قوت بیشتر دنبال شود

تذکر لسانی باید با قوت بیشتر دنبال شود

شیراز - خبرگزاری مهر: آیت الله اسد الله ایمانی بر لزوم دنبال کردن تذکر لسانی با قوت بیشتر در سطح جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله ایمانی عصر پنجشنبه در جریان نشست ستاد پیشگیری و حفاظت قوه قضائیه در استان فارس افزود: امروز به دلیل برخی مسائل تذکر لسانی کم رنگ شده در صورتیکه باید این امر با قوت مناسبی از سوی جامعه مورد پیگیری قرار گیرد.

وی گفت: باید در نظر داشت اگر این فریضه به درستی در جامعه دنبال شود فضای اجتماع برای خوبان امن و برای بدان نا امن می شود وبر این مبنا می توان با کمترین هزینه یک جامه را امن کرد.

امام جمعه شیراز خاطرنشان کرد: امر به معروف در صدر اسلامی همتراز با نماز بود ولی این امر امروز جدی گرفته نمی شود که باید در این خصوص به جستجوی علت و عوامل آن پرداخت و دانست که ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کنار مجموعه قضایی می تواند در این حوزه موثر واقع شود.

آیت الله ایمانی در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: مرگ و حیات از نظر اسلام حرکت در مسیر هنجارهاست و جامعه ای از دیدگاه دین اسلام حیات دارد که حفاظت به شکل واقعی اجرایی شود.

در ادامه این نشست رئیس کل دادگستری استان فارس نیز بیان کرد: استان فارس بزرگترین تشکیلات قضایی را دارد و طی این سالها در این تشکیلات تلاشهای زیادی شده تا بهداشت قضایی مورد توجه و اجرا قرار گیرد.

احمد سیاوش پور با اشاره به حجم بالای پرونده های ورودی به قوه قضائیه نیز بیان کرد: سالانیه در دستگاه قضایی شاهد رشد ورودی پرونده ها هستیم و این نشان دهنده افزایش برخی ناهنجاریها و در پی آن تشکیل پرونده قضایی است.

وی همچنین با اشاره به موضوع شوراهای حل اختلاف نیز بیان کرد: در این حوزه نیز تشکیلات قضایی استان فارس به خوبی از سالهای گذشته وارد حوزه شوراهای حل اختلاف شده و طی این مدت شوراهای حل اختلاف استان به پرونده های کثیری رسیدگی کرده که اکثر آن نیز منجر به صلح و سازش شده است.

کد مطلب 977710

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