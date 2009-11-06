تذکر لسانی باید با قوت بیشتر دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله ایمانی عصر پنجشنبه در جریان نشست ستاد پیشگیری و حفاظت قوه قضائیه در استان فارس افزود: امروز به دلیل برخی مسائل تذکر لسانی کم رنگ شده در صورتیکه باید این امر با قوت مناسبی از سوی جامعه مورد پیگیری قرار گیرد.

وی گفت: باید در نظر داشت اگر این فریضه به درستی در جامعه دنبال شود فضای اجتماع برای خوبان امن و برای بدان نا امن می شود وبر این مبنا می توان با کمترین هزینه یک جامه را امن کرد.

امام جمعه شیراز خاطرنشان کرد: امر به معروف در صدر اسلامی همتراز با نماز بود ولی این امر امروز جدی گرفته نمی شود که باید در این خصوص به جستجوی علت و عوامل آن پرداخت و دانست که ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کنار مجموعه قضایی می تواند در این حوزه موثر واقع شود.

آیت الله ایمانی در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: مرگ و حیات از نظر اسلام حرکت در مسیر هنجارهاست و جامعه ای از دیدگاه دین اسلام حیات دارد که حفاظت به شکل واقعی اجرایی شود.

در ادامه این نشست رئیس کل دادگستری استان فارس نیز بیان کرد: استان فارس بزرگترین تشکیلات قضایی را دارد و طی این سالها در این تشکیلات تلاشهای زیادی شده تا بهداشت قضایی مورد توجه و اجرا قرار گیرد.

احمد سیاوش پور با اشاره به حجم بالای پرونده های ورودی به قوه قضائیه نیز بیان کرد: سالانیه در دستگاه قضایی شاهد رشد ورودی پرونده ها هستیم و این نشان دهنده افزایش برخی ناهنجاریها و در پی آن تشکیل پرونده قضایی است.

وی همچنین با اشاره به موضوع شوراهای حل اختلاف نیز بیان کرد: در این حوزه نیز تشکیلات قضایی استان فارس به خوبی از سالهای گذشته وارد حوزه شوراهای حل اختلاف شده و طی این مدت شوراهای حل اختلاف استان به پرونده های کثیری رسیدگی کرده که اکثر آن نیز منجر به صلح و سازش شده است.