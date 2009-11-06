توسعه امامزادگان فارس در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد زاده عصر پنجشنبه در حاشیه سمینار بررسی عملکرد اداره کل اوقاف در استان فارس در جمع خبرنگاران افزود: 326 امامزاده در سطح توسعه تکمیلی با اعتبار چهار میلیارد تومان مد نظر قرار گرفته و این امر به غیراز کمکهایی بوده که توسط خیرین و مردم صورت می گیرد.

وی با اشاره به لزوم توجه به معماری سنتی انقلابی در معماری استان فارس نیز بیان کرد: طی این مدت این نوع معماری کمتر در سطح استان فارس تجربه شده در صورتیکه با وجود مهندسین و هنرمندان بزرگ و مطرح در فارس می توان در طرح توسعه امام زادگان این نوع معماری را مورد توجه قرار داد.

مدیر کل اوقاف استان فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به بحث فضاهای قرآنی در این استان نیز بیان کرد: در این بخش ضعفهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرارگیرد در عین حال دو موقوفه بزرگ در فارس وجود دارد که به زودی ایجاد خواهد شد که یکی از آن به فضاهای قرآنی اختصاص یافته است.