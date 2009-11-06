فاز دوم مطالعات راه آهن گرگان - مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده در پانزدهمین گردهمایی ائمه جمعه استان گلستان افزود: با اهمیت موضوع وحساسیت آن، مذاکراتی با وزیر راه صورت گرفته که پس از اتمام تهیه نقشه های آن، اعتبار اجرایی به آن اختصاص می یابد.

وی اظهار داشت: سه درصد از اعتبارات عمرانی استان در سالجاری به بخش گردشگری تخصیص یافت، درحالیکه در سال قبل، پنج درصد از اعتبارات عمرانی استان و نیز 20 میلیارد ریال دیگر به بخش گردشگری استان اختصاص یافت.

به گفته محمودزاده، همچنین بخشی از اعتبارت عمرانی استان برای زیباسازی بقاع متبرکه، مساجد و امامزادگان که سبب بهجت روحیه مسافران استان می شود، اختصاص می یابد تا علاوه بر بحث گردشگری به بهسازی این اماکن نیز، کمک شود.

وی درباره توزیع بودجه مساجد نیز گفت: بخشی از اعتبارات استان به آن اختصاص یافته است و توصیه شد که در تقسیم آن، با فرماندار، ائمه جمعه و نماینده اوقاف اقدام شود.

محمودزاده بیان داشت: طرح توجیه فنی اقتصادی پتروشیمی نیز به بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده و با وزاری نفت و اقتصاد نیز مذاکراتی صورت گرفته و در آینده ای نزدیک، اعتبار ارزی آن اختصاص می یابد.

استاندار گلستان با اعلام آمادگی برای حل مشکلات کارخانه سیمان پیوند گلستان، اضافه کرد: دو واحد نیروگاهی 1400 مگاواتی استان در دهه فجر وارد کل سیستم برق کشور می شود.

این مقام عالی اجرایی گلستان اظهار داشت: امسال حدود 50 میلیارد ریال از اعتبارات ملی به آبفای روستایی استان تعلق گرفت تا مشکلات آب روستاهای استان حل شود.

محمودزاده اظهارامیدورای کرد که در جلسه ای با معاون وزیر نیرو، مسایلی برای حل مشکلات آب آشامیدنی استان مطرح شد و بناست بخشی از اعتبارات بانک اسلامی به موضوع آب و فاضلاب برخی از روستاها و تکمیل حلقه سیستم فاضلاب گرگان اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه خروج فاضلاب شهرهای بندرگز و ترکمن، مشکلات زیادی را در آن شهرها بوجود آورده است، گفت: این در حالی است که هنوز مردم این شهرها به میزان لازم به خرید انشعاب اقدام نکردند که باید ائمه جمعه آن را متذکر شوند.

محمودزاده در ادامه، حل مشکلات مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله دانه های روغنی و توجه به کشت پنبه به عنوان کشت استراتژیِک را از موضوعات اصلی استان دانست و گفت: هم اکنون در سطح دو هزار هکتار از اراضی استان، کشت آزمایشی گونه ای از پنبه انجام شد که زمان بهره برداری از محصول را از 220 روز به 180 روز کاهش داده و برداشت محصول را با سیستم مکانیزه، ممکن ساخته است که به دنبال گسترش آن هستیم.

محمودزاده، رویکرد دور سوم سفرهای استانی ریاست جمهوری را، پرداختن به مباحث فرهنگی و اجتماعی بیان کرد و گفت: از بخشهای مختلف اجرایی و ائمه جمعه استان درخواست می شود که پیشنهادات خود را در این زمینه اعلام نمایند تا اعتبارات زیادی را برای خانه های عالم، مساجد، مصلی ها، خانه های فرهنگی و قرآن استان اختصاص یابد.

پانزدهمین گردهمایی ائمه جمعه گلستان با موضوع "آسیب شناسی اصلاح الگوی مصرف در ایران با تاکید بر آموزه های دینی" و با حمایت اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان به مدت یک روز در سالن رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با حضور نماینده ولی فقیه، مسوولان دستگاههای اجرایی و ائمه جمعه اهل تسنن و تشیع استان برگزار شد.

هدف از برگزاری این گردهمایی، تقویت پایه ها و بنیانهای فرهنگی جامعه با استفاده از متون اسلامی، فرهنگ ناب اسلام، دیدگاهها و اندیشه های امام راحل و انتظارات و منویاتی که امروز مقام رهبری به ویژه در طرح اصلاح الگوی مصرف دارند، بیان شده است.