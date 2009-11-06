عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- مجمع عمومی سازمان ملل به تحقیق جنایات جنگی در غزه رای داد.
-کلینتون از ایران خواست تا پیشنهاد هسته ای را همانگونه که هست بپذیرد.
-گاردین ادعا کرد که ایران یک موشک بالستیک قادر به حمل کلاهک هسته ای را آزمایش کرد.
-البرادعی گفت: آژانس هیچ مسئله جدی ای را در تاسیسات هسته ای ایران کشف نکرده است.
-روسیه از طرح آمریکا درباره پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک استقبال کرد.
-"دیمیتری مدودف" گفت: نیروهای روسی در خارج از خاک کشور تنها در صورت نیاز وارد عمل می شوند.
- ترکیه و اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با مهاجرت های غیرقانونی به توافق رسیدند.
- مذاکرات طرفداران رئیس جمهموری برکنار شده هندوراس و رهبر دولت کودتا در زمینه ایجاد یک کابینه واحد بی نتیجه پایان یافت.
- دبیر کل اتحادیه عرب خواستار تجدید نظر ابومازن در تصمیمش نسبت به نامزد نشدن در ریاست تشکیلات خودگردان آینده شد.
-"محمد البرادعی" احتمال نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری مصر را رد نکرد.
-"روبرتو میچلتی" رهبر دولت کودتا در هندوراس از سمت خود استعفا داد.
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