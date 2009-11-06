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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۹:۴۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری ها به شرح زیر است.

- مجمع عمومی سازمان ملل به تحقیق جنایات جنگی در غزه رای داد.

-کلینتون از ایران خواست تا پیشنهاد هسته ای را همانگونه که هست بپذیرد.

-گاردین ادعا کرد که ایران یک موشک بالستیک قادر به حمل کلاهک هسته ای را آزمایش کرد.

-البرادعی گفت: آژانس هیچ مسئله جدی ای را در تاسیسات هسته ای ایران کشف نکرده است.

-روسیه از طرح آمریکا درباره پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک استقبال کرد.

-"دیمیتری مدودف" گفت: نیروهای روسی در خارج از خاک کشور تنها در صورت نیاز وارد عمل می شوند.

- ترکیه و اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با مهاجرت های غیرقانونی به توافق رسیدند.

- مذاکرات طرفداران رئیس جمهموری برکنار شده هندوراس و رهبر دولت کودتا در زمینه ایجاد یک کابینه واحد بی نتیجه پایان یافت.

- دبیر کل اتحادیه عرب خواستار تجدید نظر ابومازن در تصمیمش نسبت به نامزد نشدن در ریاست تشکیلات خودگردان آینده شد.

-"محمد البرادعی" احتمال نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری مصر را رد نکرد.

-"روبرتو میچلتی" رهبر دولت کودتا در هندوراس از سمت خود استعفا داد. 

کد مطلب 977719

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