استاندار لرستان از پروژه های عمرانی پلدختر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان که هر هفته از وضعیت پروژه های یکی از شهرستانهای استان بازدید می کند عصر پنج شنبه از پروژه های در دست اجرا آزادراه خرم آباد - پل زال، کارخانه سیمان پلدختر، خط انتقال گاز پلدختر به تلمبه خانه آسار، پل قوسی شهر پلدختر و وضعیت خسارات سیلاب اخیر در روستاهای این شهرستان بازدید کرد.

سید حسین صابری در حاشیه بازدید از کارخانه سیمان شهر پلدختر به خبرنگار مهر گفت: تجهیزات اولیه احداث این کارخانه تامین شده است ولی در محل سایت احداث کارخانه یکسری معارض محلی وجود دارد که روند پروژه را متوقف کرده است.

وی تصریح کرد: به منظور حل مشکل معارضان محلی جلسه ای با مجموعه مدیران و متولیان کارخانه و همچنین نشستی با بزرگان طوایف منطقه خواهیم داشت تا ظرف یک هفته آینده مشکل این کارخانه نیز مرتفع شود.

استاندار لرستان همچنین در حاشیه بازدید از خط انتقال گاز پلدختر به تلمبه خانه نفت آسار به مهر گفت: تاکنون حدود 50 درصد از این پروژه اجرایی شده است.

صابری با بیان اینکه در هفته جاری به دلیل بارندگی روند عملیات طرح کند شده است، یادآور شد: هدف از اجرای این خط انتقال گاز تعویض سوخت تلمبه خانه آسار از بنزین به گاز است.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این خط انتقال علاوه بر رعایت الزامات زیست محیطی در منطقه در مصرف سوخت نیاز تا حد زیادی صرفه جویی می شود.

استاندار لرستان همچنین در بازدید از پل در دست احداث شهر پلدختر در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: متاسفانه در یک هفته اخیر با توجه به بارندگی ها و بالاآمدن سطح آب رودخانه کشکان عملیات اجرایی این پل متوقف شده بود.

صابری با اشاره به اینکه این بارندگیها کار را به تاخیر انداخته است، بیان داشت: در صورت فروکش کردن آب رودخانه این پل ظرف یکماه آینده به بهره برداری می رسد.

وی خاطر نشان کرد: برای نورپردازی این پل نیز به صورت همزمان کار مطالعه و طراحی انجام خواهد شد.

به گزارش مهر، در پی سیل 15 بهمن سال 84 بیش از 800 میلیارد ریال به تاسیسات زیربنایی استان لرستان به ویژه مناطق محور رودخانه کشکان و شهرستان پلدختر آسیب وارد شد که یکی از این تاسیسات زیربنایی پل ارتباطی شهر پلدختر و دیواره ساحلی این پل بود.