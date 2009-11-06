اعزام هیئتی از محیط زیست عراق به ایران برای حل مشکل گرد و غبار

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، علی لاریجانی که برای سفری 4 روزه در بغداد به سر می برد با طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مجلس کشورمان در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از مذاکرات خود با ایاد السامرایی رئیس پارلمان عراق، توسعه پارلمانی دو کشور را عاملی برای توسعه ایران و عراق برشمرد.

لاریجانی در این دیدار با اشاره به همکاری های تهران و بغداد ابراز امیدواری کرد که با فعال شدن کمیته های اقتصادی و قضایی ایران و عراق توافقات دو کشور اجرایی شود.

در این دیدار طرفین اعلام کردند که فعال سازی توافقات گذشته دو کشور می تواند عاملی در جهت تحکیم مناسبات و گسترش روابط باشد.

لاریجانی همچنین با تاکید بر حمایت ایران از پروسه دموکراسی در عراق خاطر نشان کرد: ایران از وحدت ملی و امنیت پایدار بر عراق حمایت می کند.

در دیدار طارق الهاشمی و لاریجانی همکاری دو کشور بر امنیت مرزها تاکید شد.

رئیس مجلس کشورمان همچنین با طرح موضوع گرد و غبار بوجود آمده در ایران که از خاک عراق به طرف ایران روانه می شود خواستار اقدامات دولت عراق برای حل این مشکل شد.

بر این اساس مقرر شد در چند روز آینده هیئتی از وزارت محیط زیست و وزارت نفت عراق برای بررسی موضوع گرد و غبارها به تهران سفر کنند.