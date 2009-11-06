پنج درصد گندم گلستان در انبارها تبدیل به ضایعات می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حمید رضا میرآفتاب در حاشیه پانزدهمین گردهمایی ائمه جمعه استان گلستان در جمع خبرنگاران افزود: در این راستا همه کارخانجات آرد استان مکلف به استانداردسازی برای بهبود کیفیت آرد شدند که از سال 85 به بعد 80 درصد این کارخانجات استاندارد شدند و بقیه تا پایان سال آینده، استانداردسازی می شوند.

وی اظهار داشت: همچنین به 29 کارخانه آرد موجود در استان تاکید شده تا سال آینده حداقل 10 هزار تن، سیلوی فلزی در کارخانجات ایجاد کنند تا 300 هزار تن به ظرفیت سیلوهای استان افزوده شود که این اقدام نیاز به حمایت مسئولان استانی مرتبط با این بخش دارد.

میرآفتاب افزود: سال آینده 90 هزار تن سیلویی که ساخت آنها از سال 84 آغاز شده در شهرهای فاضل آباد، کلاله و گنبد به بهره برداری می رسد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان بیان داشت: به منظور جلوگیری از قاچاق آرد در غرب استان، از سال 89 سیستم توزیع آرد استان، رایانه ای و تمام بارنامه ها کنترل می شوند.

وی، آموزش هدفمند 70 درصد از نانوایان استان را از دیگر برنامه های اداره کل برای ترویج فرهنگ صیح تامین، نگهداری و مصرف نان بیان کرد و گفت: گلستان تنها استان کشور است که 97 درصد واحدهای خبازی آن بهسازی شدند.

وی اعلام کرد: اگر هر شهروند گلستانی در ماه یک کیلو نان، معادل دو نان قلاچ، صرفه جویی کند، سالانه 120 میلیارد ریال از این محل، عاید استان می شود و با این میزان صرفه جویی می توان 1600 کلاس درس، حدود 400 خانه بهداشت، 150 کیلومتر راه آهن، 150 کیلومتر راه روستایی ساخت و همچنین از محل این صرفه جویی می توان ظرفیت سیلوهای استان را تا 300 هزارتن افزایش داد و در بخشهای عمرانی دیگر هزینه کرد.

میرآفتاب بیان داشت: اثرات خیر و برکت اصلاح الگوی مصرف که از سال 88 شروع شده با فرهنگ سازی و برنامه ریزی در دراز مدت و در آینده مشخص می شود.

وی اظهارداشت: فرهنگ سازی، کاری سخت و متفاوت با کار فرهنگی کردن است و نیاز به زمان دارد و با همت همه مردم و مسوولان استان میسر خواهد بود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان گفت: در این اداره کل، برنامه ریزیهای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت برای فرهنگ سازی و اصلاح مصرف، طراحی و تدوین شده که می توان به افزایش ظرفیت نگهداری گندم در استان(سیلو سازی) اشاره کرد.