توسعه فناوری جدید برای ساخت نسل جدید کتابهای الکترونیک

به گزارش خبرگزاری مهر، با رشد سریع بازار پخش کننده های کتابهای الکترونیک، "گروه فناوری مارول" نیز قصد دارد وارد این بازار شود.

به همین منظور این شرکت فناوری جدیدی را معرفی کرد که با کمک آن می توان نسل جدیدی از کتابهای الکترونیک را با حداقل میزان انرژی و با قیمت کمتر تولید کرد.

مارول اعلام کرد که با شرکت E Ink برای ایجاد یک پردازشگر کاربردی یکپارچه در حال همکاری است. E Ink شرکتی است که فناوری "کاغذهای الکترونیک" را ارائه می کند.

پخش کننده های کتاب الکترونیک برپایه این فناوری جدید در سه ماهه اول سال 2010 وارد بازار می شوند.

از میان اولین دستگاههایی که با این فناوری تولید شده اند می توان به enTourage Edge اشاره کرد این محصول جدید، ترکیبی از کتاب الکترونیک و نت بوک (مینی نوت بوک) است.

همچنین پخش کننده کتاب الکترونیک "الکس" محصول "اسپرینگ دیزاین" و یک محصول جدید از شرکت "پلاستیک لاجیک" از دیگر محصولاتی هستند که از این فناوری جدید برخوردار خواهند شد.

این فناوری مارول برپایه خانواده جدیدی از پردازشگرهای "آرمادا" است این خانواده جدید پردازشگرها ماه گذشته معرفی شد.

مارول در تولید تراشه های قابل استفاده برای دستگاههای "وای- فای"، بلوتوث و اتصالات اینترنتی از طریق تلفنهای همراه پیشگام است.

براساس گزارش رویترز، "ویلی دای" یکی از بنیانگذاران مارول و مدیر کل بخش "مصرف و محاسبات" در این خصوص اظهار داشت که قیمت پایه پخش کننده های کتاب الکترونیک که با استفاده از این فناوری جدید ساخته می شوند در حدود 150 دلار خواهد بود که این هزینه بسیار کمتر از قیمت 199 دلار فعلی است به این ترتیب از سال آینده قیمت این محصولات تا حد چشمیگری کاهش می یابد.