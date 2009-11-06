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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۲۶

گزارش مهر از سفر لاریجانی-23

تاکید لاریجانی و مالکی بر تشکیل کمیته مشترک دائمی/ ضرورت اخراج منافقین

تاکید لاریجانی و مالکی بر تشکیل کمیته مشترک دائمی/ ضرورت اخراج منافقین

رئیس مجلس شورای اسلامی و نخست وزیر عراق بر تشکیل کمیته مشترک دائمی بین دو کشور برای پیگیری موافقتنامه های قبلی تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، علی لاریجانی که در عراق به سر می برد شب گذشته با نوری المالکی نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار علی لاریجانی ضمن تشریح مذاکرت خود با ایاد السامرایی رئیس مجلس عراق بر نقش پارلمان های دو کشور در افزایش همکاری ها تاکید کرد.

لاریجانی با اشاره به حمایت ایران از امنیت پایدار در عراق فعال سازی توافقات دو کشور در موضوعات مختلف را خواستار شد. وی همچنین آمادگی ایران برای همکاری در بازسازی عتبات متبرکه عراق را اعلام کرد.

نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز در این دیدار با استقبال از حضور ایران در بازسازی عتبات متبرکه عراق بر توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور تاکید کرد.

لاریجانی در دیدار با نخست وزیر عراق نیز موضوع گرد و غبار بوجود آمده در ایران را مطرح کرد و مقرر شد هیئتی ویژه درباره مبارزه با گرد و غبار و حل مشکل آب عراق تشکیل شود.

در این دیدار بر مساعدت های متقابل بین ایران و عراق برای حل مشکلات موجود تاکید و مقرر شد کمیته ای فنی و دائمی مشترک در چارچوب موافقتنامه های قبلی ایران و عراق تشکیل شود تا رژیم حقوقی استفاده از آب رودخانه های مرزی مشخص شود.

لاریجانی در دیدار با نخست وزیر عراق از روند دموکراسی در این کشور حمایت کرد و ابراز امیدواری کرد که برای توسعه همکاری های تجاری، اقتصادی و فرهنگی گام های عملی برداشته شود.

نوری المالکی نیز با استقبال از مواضع جمهوری اسلامی ایران در بحث مبارزه با تروریسم از دیگر مواضع ایران در موضوعات منطقه ای نیز تقدیر کرد.

همچنین نخست وزیر عراق و رئیس پارلمان ایران بر ضرورت اخراج منافقین از عراق تاکید کردند و طرف عراقی بر عاری شدن این کشور از لوث منافقین تاکید کرد.

کد مطلب 977726

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