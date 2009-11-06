کاهش آمار حجاج ایرانی دلیل سیاسی ندارد/ آنفلوآنزا عامل کاهش تعداد حجاج

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، مصطفی خاکسار قهرودی ضمن ارائه گزارش کوتاهی از فعالیتها و هماهنگی‌های انجام شده جهت اعزام زائران ایرانی به مراسم حج، تنها علت کاهش آمار اعزام شدگان را تصمیم کارشناسان بهداشت در جلوگیری از شیوع بیماری اعلام و خاطرنشان کرد: علی رغم وجود شایعات و نظرات تایید نشده و غیررسمی مبنی بر دخالت و تاثیر مسائل و حساسیتهای سیاسی در کاهش آمار حجاج ایرانی در مراسم حج امسال، هیچگونه نشانه‌ای از واقعیت این شایعات وجود نداشته و به نظر ما هیچ ارتباطی بین کاهش آمار حجاج و حساسیتهای سیاسی وجود ندارد.

وی با اشاره به وضعیت حساس حج امسال و تغییر بیشتر برنامه ریزیهای سازمان حج با بروز بیماری آنفلوآنزای نوع A آمادگی این سازمان را برای مقابله با بیماری در حد بسیار بالا توصیف کرد و گفت: با توجه به کاهش آمار حجاج ایرانی نزدیک به 30 هتل رزرو شده توسط ایران در مکه خالی ماند که از مجموع این هتلها برای توسعه مسکن زائران ایرانی و همچنین پیش‌بینی اتاقهای ایزوله پزشکی، 13 هتل به کارگرفته شد و در مجموع 17 هتل باقیمانده خالی ماندند که امیدواریم در پایان مراسم حج طی مذاکراتی با مالکان آنها برسر عدم پرداخت حق اجاره کامل به تفاهم برسیم.

مصطفی خاکسار قهرودی افزود: اگر چه کشور عربستان در ظاهر خطر بیماری را جدی نگرفته است اما کلیه تدابیر پزشکی علاوه بر آمادگی عربستان توسط هیئت پزشکی سازمان حج پیش بینی شده است.

وی با اشاره به کاهش 50 درصدی زائران مصر اعلام کرد: کشورهای اسلامی دیگر نیز محدویت‌هایی را اعمال کرده‌اند اما در میان همه کشورها تنها کشوری که حج را تعطیل کرد و هیچ زائری را از آمار 30 هزار نفری خود اعزام نکرده کشور تونس است.

رئیس سازمان حج با اشاره به بروز برخی مشکلات پیش آمده در فرودگاه مدینه برای زائران ایرانی و معطلی آنان از نخستین پرواز گفت: وضعیت ترخیص زائران در فرودگاه مدینه از عصر چهارشنبه با مذاکراتی که با مسئولان عربستان انجام گرفت تقریبا به صورت عادی بازگشته و مشکلات تا حدود زیادی برطرف شده است.

وی افزود: حدس ما این است که در هنگام بازگشت زائران در فرودگاه جده نیز به دلیل تراکم جمعیت و کم بودن تعداد پروازهای بازگشت با مشکلاتی مواجه شویم که در حال حاضر برای رفع کامل مشکلات زائران مذاکراتی با مسئولان عربستان انجام گرفته است.

رئیس سازمان حج با اعلام این نکته که مسئولان حج عربستان نیز در فکر رفاه حال و حل مشکلات زائران ایرانی هستند اظهار امیدواری کرد به زودی مشکل وضعیت ویژه معطلی زائران در صف های ثبت اطلاعات پاسپورت و تحویل بار حل شود.



وی با اشاره به تحقق نیافتن وعده عربستان جهت تکمیل تعمیرات و توسعه فرودگاه جده تا پیش از آغاز اعزام زائران و حجاج یادآور شد: با پایان نیافتن تعمیرات فرودگاه جده و تصمیم بر انتقال 70 درصد حجاج در مدینه قبل، نزدیک به دو سوم تراکم آمار زائران ایرانی به سمت فرودگاه مدینه منتقل شد که با توجه به عدم گنجایش و ظرفیت مناسب این فرودگاه مشکلاتی به وجود آمد.

وی افزود: مشکلات به وجودآمده برای زائران در فرودگاه مدینه از عصر روز چهارشنبه 13 آبان به کلی برطرف شده است.

خاکسار قهروردی به کاهش تعداد پروازها از 10 پرواز سال گذشته در روز از شهر جده به سه پرواز اشاره کرد و گفت: کاهش تعداد پرواز بازگشت حجاج به صورت میانگین باعث افزایش مدت سفر زائر از 30 تا 36 روز شده است.

رئیس سازمان حج اعلام کرد: سازمان حج به صورت شبانه روزی در حال رصد وضعیت حجاج و مشکلات آنان است تا زائران به بهترین شکل ممکن اعمال عبادی خود را به جای آورند.