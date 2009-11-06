عرضه برچسب میزان دی اکسید کربن برای محصولات غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر، هر فعالیت انسانی مستقیم یا غیر مستقیم با تولید دی اکسید کربن ارتباط دارد. در این میان تولید غذا نیز نقش مهمی در افزایش انتشار این گاز گلخانه ای ایفا می کند.

برای مثال یک ساندویچ همبرگر مسئول انتشار 7/1 کیلوگرم و یک ساندویچ مرغ مسئول تولید 4/0 کیلوگرم دی اکسید کربن است. تولید گوجه فرنگی در گلخانه دی اکسید کربن بیشتری را نسبت به تولید آن در زمین کشاورزی منتشر می کند.

همچنین خوردن یک کیلوگرم گیلاس در اروپا در فصل تابستان که در سطح ملی تولید شده است به مراتب دی اکسید کربن بسیار کمتری نسبت به خوردن یک کیلوگرم گیلاس در فصل زمستان تولید می کند. در این مورد تولید دی اکسید کربن حاصل از انتقال این میوه در زمستان از آفریقا و آمریکا به اروپا به مجموع انتشار افزوده می شود.

در این راستا، سوئد برای اولین بار در دنیا مشغول تولید یک برچسب آب و هوایی برای مواد غذایی است. این برچسب میزان تولید دی اکسید کربن هر محصول خوراکی را که در بازار عرضه می شود نشان می دهد.

برای ارائه شاخص سطح انتشار دی اکسید کربن هر محصول، سازمان ملی خاروبار سوئد یکسری از خطوط راهنما و توصیه ها را ارائه کرده است.

براساس گزارش اگزماینر، هدف از ارائه این برچسبها تولید محصولات غذایی با کمترین میزان مصرف انرژی و حداقل انتشار دی اکسید کربن است.

به گفته مقامات این سازمان سوئدی انتظار می رود با عرضه این برچسبها به میزان 20 تا 50 درصد از مجمموع انتشار دی اکسیدکربن در بخش غذایی کاسته شود.

سوئد در برنامه مبارزه با تغییرات آب و هوایی خود قصد دارد تا سال 2020 استفاده از سوختهای فسیلی را برای تولید انرژی حذف و تا سال 2030 تمام خودروهای بنزینی را از بازار خارج کند.